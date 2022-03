متھرا: جینت تھانہ علاقے کے لوگوں نے گائے کی اسمگلنگ کے شبہ میں تین نوجوانوں کی بے رحمی سے پٹائی کی۔ مشتعل گاؤں والوں نے موقع پر پہنچ کر ڈرائیور سمیت تین لوگوں کو پکڑ لیا۔ رال گاؤں میں گاؤں والوں نے تینوں لوگوں کو یرغمال بنا لیا۔ معاملے کی اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی اور بڑی مشکل سے تینوں کو چھڑایا۔ بعد ازاں پولیس نے تینوں زخمیوں کو علاج کے لیے اسپتال میں داخل کرایا۔ ساتھ ہی پولیس نے بتایا کہ کار میں گائے کا گوشت نہیں تھا۔Three Youths were Brutally beaten on Suspicion of Smuggling Cows

جینت تھانہ علاقے میں لوگوں کو رال گاؤں سے آ رہی گاڑی میں گائے اور گائے کا گوشت ملنے کی اطلاع ملی تھی۔ جس کے بعد گاؤں والوں نے موقع پر پہنچ کر ڈرائیور سمیت تین لوگوں کو یرغمال بنا کر مارا۔ معاملے کی جانچ کے دوران پولیس کو پتہ چلا کہ گاڑی میں گائے کا گوشت نہیں تھا۔ ضلع پنچایت ملازمین کی ہدایت پر مردہ جانوروں کی باقیات کو ٹھکانے لگانے کے لیے سکندر راؤ لے جایا جا رہا تھا۔ بعد ازاں پولیس نے یرغمال بنائے گئے لوگوں کو گاؤں والوں کے چنگل سے چھڑایا اور اسپتال میں داخل کرایا۔

ایس پی سٹی مارتنڈ پرکاش سنگھ نے بتایا کہ 20 مارچ کو ایک ٹرین گووردھن سے سکندرا راؤ جا رہی تھی۔ رال شہر میں گاؤں والوں نے اس کار کو روکا اور ڈرائیور سمیت تین لوگوں کی پٹائی کی۔ گاؤں والوں کو شبہ ہے کہ گاڑی میں گائے اور گوشت لدا ہوا تھا۔ اس معاملے میں پولیس نے تینوں زخمیوں کی شکایت پر مقدمہ درج کر لیا ہے اور تمام میڈیکل کروا لیا ہے۔