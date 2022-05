بنارس: گیان واپی مسجد کے ویڈیو سروے کے آرڈر کے سلسلے میں آج دوسرے دن بھی ویڈیو گرافی کا عمل جاری رہا۔ صبح 8 بجے سے 12 بجے تک ہونے والی ویڈیو گرافی کی کارروائی میں شدید گرمی کی وجہ سے کچھ تاخیر ہوئی۔ مسلسل ایکشن کی وجہ سے ٹیم میں شامل خواتین اور دیگر افراد کو مشکلات پیش آرہی تھیں، جس کی وجہ سے ایڈوکیٹ کمشنر نے کچھ دیر کے لیے کارروائی روک دی اور آرام کرنے کے بعد ساڑھے گیارہ بجے کے قریب دوبارہ کارروائی شروع کی۔ اس کے بعد یہ کارروائی تقریباً 1.15 بجے تک جاری رہی اور دوپہر 1.30 بجے تمام افراد باہر نکل آئے The next day there was a video survey of Gyan Vapi Mosque

ایڈوکیٹ کمشنر نے بتایا کہ آج سروے کا کام 90 فیصد مکمل ہو گیا ہے۔ باقی بچے 10 فیصد کام پیر کی صبح مکمل کر لیا جائے گا۔ سروے کا کام پیر کی صبح 8 بجے دوبارہ شروع کیا جائے گا۔ امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ پیر کو دو گھنٹے کی کارروائی کی جائے گی۔

ہندو درخواست گزاروں کا ماننا ہے کہ کاشی گیان واپی مسجد کمپلیکس کے اندر ایک شرنگار گوری مندر ہے۔ پانچ ہندو خواتین نے روزانہ کی پوجا کی اجازت کے لیے ٹرائل کورٹ میں درخواست دائر کی تھی۔ عدالت نے متعلقہ فریقین کے دلائل سننے کے بعد گزشتہ ماہ سروے کا حکم دیا تھا۔ عدالت نے جمعرات کو کہا تھا کہ سروے مکمل گیان واپی مسجد میں جاری رہے گا، بشمول تہہ خانے اور بند کمروں کے مسلم فریقوں نے اس سروے کی مخالفت کر رہا ہے۔