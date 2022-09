ضلع علیگڑھـ:اتر پردیش کے علیگڑھ ضلع کے تھانہ سول لائن کے تحت ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ پر آج دھرم سماج کالج کے طلباء و طالبات نے شہر میں نوراتوں کے دوران گوشت کی دکانیں کھولنے کے خلاف ایک میمورنڈم اڈیشنل سٹی مجسٹریٹ (اے سی ایم) کو ریاست اترپردیش کے وزیر اعلی کے نام پیش کیا۔ اس میں انہوں نے نوراتروں کے دوران گوشت کی دکانیں بند کرنے کا مطالبہ کیا۔Students Wing Demand Shutdown Of Meat Shop During Navratri In Aligarh

طالب علم پشکر شرما نے بتایا کہ سناتن دھرم میں نوراتر ایک تہوار کی طرح منایا جاتا ہے.نوراتروں کے دوران تمام ماں اور بہنیں مندر جاتی ہیں۔روزہ رکھتی ہیں۔اس دوران گوشت کی دکانوں پر گوشت لٹکا رہتا ہے۔اسی لئے ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ شہر میں غیر قانونی گوشت کی دکانیں نوراتر کے دوران 9 دن کے لئے بند کروائی جائیں، جو طالبانی سوچ کے لوگ ہمارے تہواروں پر غیر قانونی گوشت کی دکانیں کھولتے ہیں انہیں فورا بند کروائی جائیں۔

پشکر شرما نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا اگر 24 گھنٹے کے اندر وزیراعلٰی نے گوشت کی دکانون کو بند نہیں کروایا یا یقین دہانی نہیں کرائی گئی تو دھرم سماج کے طلباء و طالبات خود سڑکوں پر اتر کر گوشت کی دکانوں کو بند کروانے کا کام کریں گے۔

اے سی ایم، کنور بہادر سنگھ نے میمورنڈم حاصل کرنے کے بعد بتایا کہ مجھے طلباء نے ایک عرضداشت وزیر اعلی کے نام دی گئی ہے جس میں نوراتروں کے دوران گوشت کی دکانیں بند کروانےکو لے کر مطالبہ کیا گیا ہے۔Students Wing Demand Shutdown Of Meat Shop During Navratri In Aligarh