نوئیڈا:اترپردیس کے نوئیڈا اور گریٹر نوئیڈا میں کئی اہم علاقوں میں دکانیں گزشتہ تقریباً 7 دنوں سے بند ہیں۔ ہزاروں لوگ اپنی دکانوں کے شٹر گرا کر گھروں میں بیٹھے ہیں۔ ساتھ ہی کچھ تاجروں میں خوف کا ماحول ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ریاستی جی ایس ٹی ٹیم گزشتہ تقریباً 7 دنوں سے ضلع میں چھاپے مار رہی ہے۔ Shops Closed Due To GST Raid,Traders Are Angry And Scared

جی ایس ٹی کی مسلسل چھاپہ ماری کے خلاف تاجروں میں شدید ناراضگی

جی ایس ٹی ٹیم اب بھی سینکڑوں دکانوں پر چھاپے مار رہی ہے۔ جس کی وجہ سے تاجروں میں خوف کی فضا ہے۔ ایسے میں سیکٹر 18 کے صدر سشیل کمار جین نے کہا کہ تمام تاجر مل کر اس سلسلے میں مقامی ایم ایل اے پنکج سنگھ اور ایم پی مہیش شرما کو ایک خط دیں گے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ تاجروں پر ہونے والی ہراسانی کو بچایا جائے۔

کنفیڈریشن آف آل انڈیا ٹریڈرس کے دہلی این سی آر کے کنوینر سشیل کمار جین نے کہا کہ جی ایس ٹی ملازمین جس طرح بھاری پولس فورس کے ساتھ بازاروں میں سروے اور چھاپے مار رہے ہیں وہ قابل اعتراض ہے۔ تاجر چور نہیں اور نہ ہی بے ایمان ہے۔ اگر بازاروں میں کوئی شکایت ہو تو تفتیش کریں۔ ایسا کوئی کام نہ کریں۔ جس کی وجہ سے تاجروں اور عہدیداروں کے درمیان تناؤ پیدا ہو ۔Shops Closed Due To GST Raid,Traders Are Angry And Scared