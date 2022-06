لکھنؤ: یوم ولادت باسعادت حضرت امام علی رضا علیہ السلام اور یوم قیام جامعہ امامیہ تنظیم المکاتب کے موقع پر بانیٔ تنظیم المکاتبؒ ہال میں سیمینار منعقد ہوا۔ جس کا آغاز مولوی عطا عابد متعلم جامعہ امامیہ نے تلاوت قرآن کریم سے کیا۔ طلبا جامعہ امامیہ مولوی سید عامر عباس، مولوی سہیل مرزا، مولوی ایاز رضوی نے بارگاہ امام رؤوفؑ میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش کیا اور مولوی محمد تبریز، مولوی سید رضا موسوی اور مولوی حسین عباس نے مقالات پیش کئے۔ Seminar On Ali Raza In Lucknow



مولانا سید علی ہاشم عابدی استاد جامعہ امامیہ نے امام علی رضا علیہ السلام کی حدیث ''اللہ اس بندے پر رحمت نازل فرمائے جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے۔۔۔۔۔۔۔ '' کو سرنامہ کلام قرار دیتے ہوئے بیان کیا کہ علوم آل محمد علیہم السلام کو سیکھنے اور دوسروں کو سکھانے والے رحمت خدا سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ بغیر کسی کمی اور زیادتی کے معصومین علیہم السلام کے کلام کو دنیا کے سامنے پیش کریں تا کہ جب لوگوں تک خالص پیغام پہنچے گا تو وہ ہدایت یافتہ ہوں گے اور پیروی کریں گے۔



مولانا ڈاکٹر منظر علی عارفی استاد جامعہ امامیہ نے امام علی رضا علیہ السلام کے فضایل بیان کرتے ہوئے جامعہ امامیہ کے امتایازات اور خدمات پر روشنی ڈالی۔ مولانا سید ممتاز جعفر نقوی نے امام علی رضا علیہ السلام کی علمی سیرت کو بیان کرتے ہوئے طلاب و افاضل جامعہ امامیہ کی ہمہ گیر خدمات پر روشنی ڈالی۔

مولانا ممتاز علی نائب صدر تنظیم المکاتب (امام جامعہ امامیہ مقیم حال دہلی) نے بیان کیا کہ جب امام علی رضا علیہ السلام مدینہ سے مرو پہنچے تو مامون نے آپ ؑ سے کہا ''میں اپنے آپ کو خلافت سے معزول کرتا ہوں اور خلافت کو آپ کے سپرد کرتا ہوں'' امام ؑ نے منع کر دیا جب اس نے اصرار کیا تو فرمایا: اگر یہ لباس خلافت خدا نے تجھے پہنایا ہے تو تمہیں کس نے حق دیا کہ تم دوسرے کو دے دو اور اگر یہ خلافت تمہارا حق نہیں تو تم کسی دوسرے کو کیسے دے سکتے ہو۔ جس سے ظاہر ہوتا ہے امامت و خلافت الہی منصب ہیں اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ سیمینار میں نظامت کے فرائض مولانا منظر علی عارفی نے انجام دئیے۔

