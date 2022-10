مظفرنگر: ریاست اترپردیش کے مظفرنگر کے محلہ کھلاپار میں واقع تسمیہ جونیئر ہائی اسکول میں جلسہ سیرت النبی کا انعقاد کیا گیا۔Seerat UL Nabi Programme Held AT Tasmiyah Junior School In MuzafarPur In Uttar Pradesh

تسمیہ جونیئر ہائی اسکول میں نعتیہ مقابلے میں تمام بچوں نے بہت ہی خوبصورت اور دلکش آواز میں نعت نبوی پیش کی۔ ساتھ ہی تقریر مقابلے میں حصہ لینے والے بچوں نے پوری محنت دکھاتے ہوئے بہت ہی خوبصورت اور پرجوش انداز میں خطاب کیا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات سنا کر جلسے میں موجود تمام اساتذہ اور بچوں کو جذباتی کردیا۔سبھی نے الگ الگ انداز میں نبی کی سیرت پاک کو پیش کیا۔

مقابلے کے فاتحین کو مہمان خصوصی سید اعجاز احمد نے انعامات سے نوازا۔ تقسیم انعامات کے بعد اسکول کے پرنسیپل جاوید مظہر نے اپنی تقریر میں بچوں اور بچیوں کی حوصلہ افزائی کی ۔

انہوں نے اسکول کی تمام اساتذہ کی محنت اور تمام طلباء طالبات کی خوبصورت پیشکش پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے سبھی کو مبارکباد پیش کی۔اس کے ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں شامل کرکے زندگی گزارنی چاہیے جو کہ زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ ہے جو ہماری دین اور دنیا دونوں کو ہی خوبصورت بناتا ہے