یوپی ٹی ای ٹی پیپرلیک UP TET Paper Leak ہونے کے بعد سیاست تیز ہونے لگی ہے۔ 2022 میں ہونے والے اسمبلی الیکشن Assembly Election in UP کے مد نظر اپوزیشن پارٹیاں ٹی ای ٹی امیدواروں کی حمایت Protest In Support Of TET Applicants حاصل کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑ رہی ہیں۔

UP TET Paper Leak: ٹی ای ٹی امیدواروں کی حمایت میں سماجوادی پارٹی کا احتجاج

میرٹھ میں ضلع کلکٹریٹ آفس پر یوگی حکومت کے خلاف زبردست ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے سماجوادی پارٹی کے کارکنان نے مطالبہ کیا ہے کہ 15 روز کے درمیان دوبارہ ٹی ای ٹی امتحان کرایا جائے۔ حکومت دوبارہ امتحان میں جانے والے درخواست دہندگان کو امتحانی مراکز تک کا کرایہ بھی دے۔ ساتھ ہی حکومت تمام درخواست دہندگان کو 5 ہزار روپے معاوضہ ادا کرے۔

پارٹی کارکنان نے یوگی حکومت کی ناکامیوں کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ یوپی ٹی ای ٹی ٹیسٹ کا پرچہ لیک ہونے کے بعد ہزاروں طلبا پریشان ہیں۔ انہوں نے یوگی حکومت سے مطالبہ کیا کہ یوگی حکومت تمام طلبا سے معافی مانگتے ہوئے ان کے لیے واجب معاوضے کا اعلان کرے۔

واضح رہے کہ اترپردیش کے تمام اضلاع میں ٹی ای ٹی امتحان کی منسوخی پر طلبہ مایوس Students Disappoint ہیں۔ اسکولز اور کالجز میں 'ٹیٹ' کا امتحان دینے آئے سبھی امیدواروں میں مایوسی دیکھی گئی۔