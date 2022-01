ریاست اترپردیش کے ضلع رامپور میں بھی سرد لہروں کے ساتھ ساتھ بارش ہونے سے سردی کی شدت میں Winter to Increase After Light Rain IN North Indiaاضافہ ہو گیا ہے۔ جس سے عام زندگی کافی متاثر ہو گئی ہے۔ بارش اور شدید سردی کی وجہ سے اسکولز میں تعطیل کا اعلان کیا گیا ہے۔اس کے علاوہ اس موسم کا اثر یومیہ مزدوری کرنے والے افراد پر بھی پڑا ہے۔بارش اور شدید سردی کی وجہ سے لوگ گھروں میں ہی قید ہوکر رہ گئے ہیں۔

ٹھنڈ کی شدت میں اضافہ



مزید پڑھیں:شمالی ہند میں برفباری اور بارش سے ٹھنڈ میں اضافہ

رامپور ضلع کے مختلف مقامات اور قومی شاہراہوں پر بارش اور شدید سردی کی وجہ سے سناٹا دکھائی دے رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی موسم سرما میں انتظامیہ کی جانب سے جس طرح سے الاؤ کے انتظامات کئے جاتے ہیں، اس مرتبہ اس کی بھی کافی کمی محسوس کی جا رہی ہے۔