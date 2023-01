پریاگ راج،شہ زور لیڈو سابق ایم پی عتیق احمد کی بیوی شائستہ پروین نے اسد الدین اویسی کے سیاسی جماعت آل انڈیا مجلس اتحادالمسلمین کو خیر آباد کہہ کر جمعرات کو بہوجن سماج پارٹی(بی ایس پی) کی رکنیت اختیار کرلیا۔Atiq’s wife to join BSP today; likely to contest for mayoral post

شائستہ پروین نے الوپی باغ میں واقع سردار پٹیل سنستھان میں منعقد کارکن کنونشن میں سابق ایم پی گھنشیام چندر خاروار کی موجودگی میں بی ایس پی میں شمولیت اختیار کی۔خارور نے پریاگ راج میونسپل کارپوریشن میں میئر پوسٹ کے لئے ان کی امیدواری کا بھی اعلان کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے شائستہ نے کہا کہ وہ جلدہی بی ایس پی سپریمو مایاوتی سے لکھنؤ میں ملاقات کریں گی۔ملحوظ رہے کہ ایک ماہ قبل شائستہ نے بی ایس پی سپریمو سے ملاقات کر کے میئر پوسٹ کا الیکشن لڑنے کے ضمن میں ان سے تبادلہ خیال کیا تھا۔

سابق راجیہ سبھا رکن گھنشیام چندر خارور نے کہا کہ عتیق احمد کا نام پریاگ راج و پوروانچل میں پوری تعظیم کے ساتھ لیا جاتا ہے۔یوگی حکومت پر حملہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت کے میعاد کار میں مسلم،دلت اور پسماندہ طبقات کو کریمنل تصور کیا جارہا ہے۔ پریاگ راج و مرزاپور ڈویژن کے چیف زون انچارج راجو گوتم نے کہا کہ ہم شائستہ کی قیادت میں میونسپل کارپوریشن کا الیکشن لڑیں گے۔قابل ذکر ہے کہ اسمبلی انتخابات سے قبل شائستہ اسدالدین اویسی کی موجودگی میں اے آئی ایم آئی ایم میں شامل ہوئی تھیں۔

مزید پڑھیں:FIR on Atiq Ahmed سابق ایم پی عتیق احمد سمیت پانچ نامزد ملزمان کے خلاف ایف آئی آر درج

یواین آئی