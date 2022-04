نوئیڈا: پوجا نے نوئیڈا پولیس اور برجیش کے دوستوں سے کئی سوال پوچھے ہیں۔ اس نے کہا میں جاننا چاہتی ہوں کہ میرے شوہر کی کیا غلطی تھی کہ اسے قتل کر دیا گیا۔ پوجا نے یہ بھی کہا، "مجھے پولیس کی طرف سے اس واقعے کی اطلاع نہیں دی گئی تھی۔ جب برجیش رات میں گھر واپس نہیں آیا تو میں پریشانی کے عالم میں فون کرتی رہی۔ اس کی کمپنی کے ساتھیوں اور دوستوں سے بات کی۔ مجھے قتل کے بارے میں پتہ چلا۔ پھر میں ہسپتال پہنچی۔ Police Tell what was my husband's fault



پوجا رائے نے کہا، "مجھے پولیس کی طرف سے کوئی فون نہیں آیا، مجھے اس بات کی اطلاع نہیں دی گئی کہ میرے شوہر کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ میرے شوہر اس دنیا میں نہیں ہیں۔ انہوں نے مزید کہا، "جب کافی دیر ہو چکی تھی، میں نے اسے (برجیش رائے۔ IT professional Burjeesh Kumar) کو کال کرنا شروع کر دی تھی۔ اس کا نمبر بند آ رہا تھا۔ میں نے ان کے ایک دوست کو فون کیا۔ میرے شوہر کے دوست نے مجھے بتایا کہ وہ آج دفتر میں نہیں گئے۔ اس لیے انہیں معلوم نہیں۔ میں نے اپنے شوہر کے اس دوست سے کسی اور کا نمبر پوچھا اور پھر اسے فون کیا۔ اس آدمی نے مجھے بتایا کہ ہم بھیڑ میں پھنس گئے ہیں، بہت بھیڑ ہے، ہم آپ کو تھوڑی دیر میں کال کریں گے۔ مجھے پولیس نے بھی اطلاع نہیں دی تھی۔ رات دو بجے میرے پاس فون آتا ہے کہ آپ کے شوہر کی طبیعت خراب ہے میں فوراً اسپتال پہنچی جہاں وہ مر چکے تھے۔ ابھی چار مہینے پہلے ہی ان کی جاب لگی تھی۔

