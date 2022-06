رامپور: ریاست اترپردیش کے رامپور میں تھانہ سول لائنس پولیس نے اطلاعات کی بنیاد پر ایک کار سے دو کروڑ روپے برآمد Two Crore Recovered From Car in UP کئے اور کار میں سوار دو افراد کو حراست میں لیا۔ گرفتار افراد اتنی بڑی رقم سے متعلق دستاویزات نہیں دکھا سکے۔ رامپور کے تھانہ سول لائنس پولیس نے اطلاع کی بنیاد پر روڈویز اسٹیشن کے نزدیک ایک کار کو روکا، جس میں دو افراد سوار تھے۔ تلاشی لینے پر پولیس نے کار سے دو کروڑ روپے کی رقم بھی برآمد کی، جس کے بعد پولیس دونوں افراد کو حراست میں لیکر تھانہ لے گئی۔ Police Seizes Two crore Cash In Rampur

کار سے دو کروڑ روپے برآمد، دو افراد گرفتار

پوچھ گچھ کے دوران ایک شخص نے اپنا نام سنجے کمار ساکن ضلع دربھنگہ بہار جب کہ دوسرے شخص نے اپنا نام دیپک ساکن کٹک اڑیسہ بتایا ہے۔ رامپور کے سپرنٹینڈنٹ آف پولیس اشوک کمار شکلا نے کہا کہ دونوں لوگ ایک پرائیویٹ پبلیکیشن ہاؤس میں کام کرتے ہیں اور اتراکھنڈ سے دہلی دو کروڑ روپے لے جا رہے تھے۔Two Crore Recovered From Car in UP

پوچھ گچھ میں گرفتار کیے گئے افراد نے بتایا کہ یہ رقم ایک ایک پرائیویٹ کالج کے مالک نے ان کے نجی پبلیکیشن ہاؤس کے مالک کو پہنچانے کے لیے دی تھی۔ اس سے پہلے بھی تقریباً دو ماہ کے دوران 5 کروڑ روپے کی رقم اسی طرح لے جا چکے ہیں۔ پولیس نے جب دونوں افراد سے یہ جاننے کے لیے کہ یہ رقم کہاں سے آئی اور اس کے دستاویزات طلب کیے گئے تو وہ نہیں دکھا سکے۔ اسی لئے پولیس نے دونوں افراد کو حراست میں لے لیا ہے۔ Police Seizes Two crore Cash In Rampur

ساتھ ہی پولیس نے پرائیویٹ پبلیکیشن ہاؤس اور پرائیویٹ کالج کے مالکان کو بھی بلا لیا ہے۔ وہیں محکمہ انکم ٹیکس کی ٹیم بھی مرادآباد سے بلائی گئی ہے تاکہ اتنی بڑی رقم کے ٹیکس کے سلسلہ میں جانچ اور معلومات کر سکیں۔ ایس پی اشوک کمار شکلا نے کہا کہ ابتدائی پوچھ گچھ سے پتا چلا ہے کہ مذکورہ دونوں شخص رقم لانے اور لے جانے کے طور پر استعمال کئے جا رہے تھے۔ Police Seizes Two crore Cash In Rampur