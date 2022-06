وزیر اعظم نریندر مودی اور ملک اور بیرون ملک کے تمام صنعت کار آج دارالحکومت میں رہیں گے۔ اس دوران 80,000 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کی جائے گی۔ یوگی حکومت کی تیسری گراؤنڈ بریکنگ تقریب میں 1406 کمپنیاں شامل ہوں گی۔ گراؤنڈ بریکنگ تقریب (جی بی سی) میں 80 ہزار کروڑ کے مزید 3 پروجیکٹ زمین پر آئیں گے۔PM to Attend Ground Breaking Ceremony for Investors Summit in UP

درحقیقت، وزیر اعظم نریندر مودی جمعہ کو صبح تقریباً 11 بجے اندرا گاندھی پرتشتھان میں ہونے والی سنگ بنیاد کی تقریب میں مہمان خصوصی کے طور پر 80 ہزار کروڑ کے پروجیکٹوں کا بھومی پوجن کریں گے۔ سی ایم یوگی آدتیہ ناتھ نے افسران کے ساتھ مقام کا معائنہ کیا۔ گائیڈ لائن بھی دی اور پریزنٹیشن بھی دیکھی۔ پروگرام میں ملک کے نامور صنعت کار گوتم اڈانی، کمار منگلم برلا، نرنجن ہیرانندانی اور میتھیو آئریز بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ پروگرام میں ملک و دنیا کے نامور صنعتکار بھی شرکت کریں گے۔ وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ کی پہل پر، 2018 میں سرمایہ کاروں کے اجلاس میں 4,68,000 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کی تجاویز موصول ہوئی تھیں، جس کے بعد اب پہلا اور دوسرا جی بی سی تھری ہونے جا رہا ہے۔ جی بی سی 3 میں 80 ہزار کروڑ کی سرمایہ کاری کی تجاویز آرہی ہیں۔

سرمایہ کاری کے لحاظ سے 19,928 کروڑ روپے کے سب سے زیادہ ڈیٹا سینٹرز میں سے سات، زراعت اور اس سے منسلک صنعتوں کے 275 جن کی مالیت 11,297 کروڑ روپے، آئی ٹی اور الیکٹرانکس کے 26، جن کی مالیت 7,876 کروڑ روپے ہے، انفراسٹرکچر میں 6,632 کروڑ روپے کی مالیت کے 13 پروجیکٹس، 627 کروڑ روپے مالیت کے منصوبے۔ مینوفیکچرنگ میں، ہینڈلوم اور ٹیکسٹائل کی 46 کی مالیت 5,642 کروڑ روپے، قابل تجدید توانائی کی 23 کی مالیت 4,782 کروڑ روپے، MSME 805 کی مالیت 4,459 کروڑ روپے، ہاؤسنگ اور کمرشل کی 19 مالیت کی مالیت 4,344 کروڑ روپے، صحت کی دیکھ بھال کی مالیت 2021 کروڑ روپے، دفاعی نگہداشت کی مالیت 20257 کروڑ روپے، ہاؤسنگ اور لاجسٹکس کے 1,295 کروڑ میں سے 26، تعلیم کے 1183 کروڑ میں سے 6، فارما اور میڈیکل سپلائیز کے 1088 کروڑ میں سے 65، سیاحت اور مہمان نوازی کے 680 کروڑ میں سے 23، ڈیری کے 489 کروڑ روپے، حیوانات کے 24 کروڑ روپے مالیت کے سامان۔ اور کروڑوں کی لاگت سے فلم کا چھ سو اے پروجیکٹ زمین پر آنے جا رہا ہے۔

دنیا کے معروف صنعتکار ملک میں شامل ہو رہے ہیں۔

اس تقریب میں ملک کے سرکردہ صنعت کار رہنما شرکت کریں گے، جن میں چیئرمین آدتیہ برلا گروپ کے چیئرمین کمار منگلم برلا، اڈانی گروپ کے چیئرمین اور ایم ڈی گوتم اڈانی، آئی ٹی سی لمیٹڈ کے چیئرمین اور ایم ڈی سنجیو پوری؛ نرنجن ہیرانندانی، ایم ڈی، ہیرانندانی گروپ، سجن جندال، چیئرمین اور ایم ڈی، جندال گروپ، یوسف علی، ایم ڈی، لولو گروپ، میتھیو آئریز، وی پی ایئر لیکوڈ وغیرہ۔

یونیورسٹی سے لے کر ڈیری پلانٹ تک ہر شعبے میں سرمایہ کاری آئی

انوسٹرس سمٹ کے ذریعے ریاست کے ہر شعبے میں سرمایہ کاری آئی ہے۔ 3 جون کو ہونے والی گراؤنڈ بریکنگ تقریب (GBC) یونیورسٹی سے ڈیری پلانٹ تک منعقد کی جا رہی ہے۔ سیکٹر کے لحاظ سے، 805 MSME پروجیکٹس GBC III میں سب سے زیادہ ہیں۔ دوسرے نمبر پر زراعت اور اس سے منسلک صنعتوں کے 275، دواسازی کے 65 اور طبی سامان تیسرے نمبر پر زمین پر اتر رہے ہیں۔ تعلیم سے متعلق 1,183 کروڑ روپے کے چھ منصوبے لگائے جا رہے ہیں۔ اسی طرح ڈیری کے 489 کروڑ کے سات پراجیکٹ، 224 کروڑ کے 6 پراجیکٹ مویشی پالنے کے منصوبے شروع کیے جا رہے ہیں۔

MSMEs کی زیادہ سے زیادہ تعداد گوتم بدھ نگر میں 40، متھرا میں 15، لکھنؤ میں آٹھ، بارہ بنکی میں سات، غازی آباد اور گورکھپور میں چھ چھ، ملک میں سب سے زیادہ 14.2 فیصد ریاست میں 90 لاکھ MSMEs ہیں۔ جی بی سی III میں، ریاست میں 4459 کروڑ روپے کے MSMEs کے منصوبے لگائے جا رہے ہیں۔ آگرہ میں دو، علی گڑھ میں تین، امیٹھی میں دو، ایودھیا میں ایک، بارہ بنکی میں سات، بریلی میں دو، چندولی میں ایک، اٹاوہ میں ایک، فتح پور میں دو، فیروز آباد میں ایک، گوتم بدھ نگر، غازی آباد میں 40۔ چھ۔ گورکھپور میں چار، ہردوئی میں ایک، ہاتھرس میں ایک، جونپور میں ایک، کانپور دیہات میں چار، کانپور نگر میں چار، لکھیم پور کھیری میں ایک، لکھنؤ میں آٹھ، متھرا میں 15، میرٹھ میں ایک، مراد آباد میں ایک، پریاگ راج پروجیکٹ چل رہے ہیں۔ سہارنپور میں ایک، شاہجہاں پور میں ایک، سیتا پور میں ایک اور وارانسی میں دو سمیت دیگر مقامات پر لیا گیا۔

10 ہزار کروڑ کے 112 پروجیکٹ

جی بی سی 3 میں، 80,224 ہزار کروڑ روپے کی سرمایہ کاری میں سے، 29 پروجیکٹوں کی مالیت 40,106 کروڑ روپے ہے۔ یہ تمام پروجیکٹ پانچ سو کروڑ روپے سے زیادہ کے ہیں۔ اسی طرح دو سو سے پانچ سو کروڑ کے درمیان 15,614 کروڑ کے 52 پروجیکٹ ہیں۔ 50 کروڑ سے 200 کروڑ روپے کے 9,959 کروڑ روپے کے 112 منصوبے ہیں۔ 10 سے 50 کروڑ کے 230 پروجیکٹوں کی مالیت 5,068 کروڑ روپے ہے۔ 10 کروڑ روپے سے کم کے 972 منصوبے ہیں جن کی مالیت 2,757 کروڑ روپے ہے اور 5,408 کروڑ روپے کی مالیت کے 11 منصوبے بنیادی ڈھانچے کو سہارا دینے والے ہیں۔