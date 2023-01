ندی کے ٹھنڈے پانی میں بیٹھ کر گاؤں کے لوگوں نے احتجاجی مظاہرہ

مظفرنگر:ریاست اترپردیش کے مظفرنگر ضلع سمیت دیگر اضلاع میں سردی میں شدید اضافہ ہوا ہے۔اس سے عام لوگوں کو بڑی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اسی درمیان اس شدید سردی میں ندی میں بیٹھ کر ضلع پنچایت ممبر وکاس شرما نے گاؤں والوں کی حمایت میں آواز بلند کی۔ ضلع پنچایت ممبر وکاس شرما نے کہا کہ اس سلسلے میں کئی بار عہدیداروں کے دفتر پہنچ کر مسئلہ سے آگاہ کیا لیکن کوئی حل نہیں ہوا۔ انتظامیہ کی عدم توجہی کے خلاف ہم نے احتجاج کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔

ان کا کہنا ہے کہ تمام کسان اپنے کھیتوں میں اس ہنڈن ندی کے ذریعہ ہی جاتے ہیں۔ یہاں کے کسان طویل عرصے سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہاں پر پل کی تعمیر کی جائے۔ لیکن حکومت اور انتظامیہ کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگ رہی۔

ضلع پنچایت ممبر وکاس شرما کا کہنا ہے کہ جب تک یہاں پل نہیں بنتا، ہم اس دھرنے پر بیٹھے رہیں گے۔ سینکڑوں دیہاتی اور خواتین بھی موقع پر موجود رہی اور پولس فورس بھی موقع پر موجود رہی یاد رہے کہ اس سے پہلے بھی وکاس شرما گاؤں کی سڑکوں میں پانی بھرنے کے مسئلے کو لے کر گندے پانی میں ہی دھرنے پر بیٹھے تھے۔ خبر لکھے جانے تک گاؤں کے لوگ ٹھنڈے پانی میں بیٹھ کر احتجاجی مظاہرہ کر رہے تھے۔