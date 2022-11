نئی دہلی: پرنئے شرما کا طلائی تمغہ جیتنا ہندوستانی کراٹے کھیل میں تاریخ بن گیا کیونکہ آج تک کسی بھارتی کراٹے کھلاڑی نے عالمی سطح کے مقابلے میں کانسے کا تمغہ بھی نہیں جیتا ہے۔ ملک کے مشہور اور سینئر کراٹے انسٹرکٹر بھرت شرما کے بیٹے پرنئے شرما کا طلائی تمغہ جیتنا ملک کے لئے اعزاز کی بات ہے۔ پرنے اپنے والد بھرت شرما کو اپنا رول ماڈل اور ترغیب کا ذریعہ مانتے ہیں۔ Parney Sharma Made History And Win Gold Medal In Karate In Indonesia

پرنئے شرما کا کراٹے میں تاریخی کارنامہ،جیتا طلائی تمغہ

پرنے کا گولڈ میڈل جیتنا ملک کے سنہری مستقبل کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ پرنئے شرما کا اگلا ہدف آئندہ ایشیائی کھیلوں میں ملک کے لئے تمغہ جیتنا ہے۔ 22 سالہ ہندوستانی کراٹے کھلاڑی پرنئے شرما نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جاپان، انڈونیشیا، انگلینڈ، آسٹریلیا، ترکی اور یوکرین جیسے ممالک کے کھلاڑیوں کو پیچھے چھوڑ کر طلائی تمغہ جیت کر اپنے ملک کا نام روشن کیا۔ Parney Sharma Made History And Win Gold Medal In Karate In Indonesia