نوئیڈا: اترپردیش کے ضلع گوتم بدھ نگر میں گروپ ہاؤسنگ کے مختلف پروجیکٹس میں فلیٹ دینے کے نام پر فلیٹ خریداروں سے دھوکہ کیا گیا ہے۔ بلڈر مافیاؤں سے فلیٹ خریداروں کے حقوق حاصل کرنے کے لیے آج عام آدمی پارٹی کے عہدیداروں کا ایک وفد نوئیڈا اتھارٹی کے چیئرمین Aam Aadmi Party workers meet the chairman of the authority سے ملنے پہنچا تو اتھارٹی کے ملازمین میں خوف و ہراس کا ماحول پیدا ہوگیا۔ پارٹی کارکنوں کے چیئرمین سے ملنے کے اصرار پر ملازمین نے پولیس کو بلایا اور عام آدمی پارٹی کے عہدیداروں کو اتھارٹی کے اندر جانے سے روک دیا۔



اس سلسلے میں عام آدمی پارٹی کے ضلع صدر بھوپیندر جدون نے بتایا کہ نوئیڈا میں کئی بلڈروں کو این سی ایل ٹی نے دیوالیہ قرار دیا ہے۔ ان بلڈروں کے لاکھوں خریداروں کے ہزاروں کروڑ روپے پھنسے ہوئے ہیں۔ اگر اتھارٹی چاہتی تو دیوالیہ ہونے والے بلڈروں کو بچالیتی۔



عام آدمی پارٹی نے الزام لگایا ہے کہ خریداروں کا اتھارٹی اور ڈی فالٹر بلڈروں کی ملی بھگت سے پیسہ ڈوب رہا ہے۔ ابھی بھی بہت سے منصوبے ہیں جو ڈیفالٹ کے دہانے پر ہیں۔ عام آدمی پارٹی کا مطالبہ ہے کہ ایسے تمام بلڈروں کی الاٹمنٹ منسوخ کی جائے جنہوں نے وقت پر اتھارٹی کو رقم نہیں دی ہے۔ فلیٹ خریداروں کی دیگر جائیدادیں ضبط کرکے ان کے حقوق پورے کیے جائیں۔ کچھ بلڈرز نے بہت سی بے ضابطگیوں سے فلیٹس بنائے ہیں لیکن فلیٹ خریدنے والے کو ملکیتی حقوق نہیں ملے ہیں۔