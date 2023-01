ریاست اترپردیش کے ضلع مظفرنگر میں فروغِ اردو زبان وشعر وادب میں سرگرم عمل معروف ادبی تنظیم ’’قمر ادبی سوسائٹی مظفرنگر الہند’’ کے زیرِ اہتمام ایک شام آلوک کمار شریواستو(شاذ جہانی) کے نام سے ایک شاندار مشاعرہ کا انعقاد کیا گیا،اس مشاعرہ میں مقامی و بیرونی شعرا نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔مشاعرہ کے نظامت کے فرائض اشرف ہلال قاسمی نے انجام دیا۔A large number of poets participated in the mushaira



اس ادبی محفل میںممبئی سے آئے ناہید ثمر کاوش صاحب،ڈاکٹر صداقت دیوبندی،عاصم پیرزادہ،شمیم کرت پوری،ذکی انجم صدیقی،عدیل تابش،ولی وقاص،ڈاکٹر طاہر قمر،ارشد ضیا،احمدمظفر نگری،سلیم جاوید،کاشف اختر،الطاف مشعل،شاہد ارمان،جنید اظہر،حسان احسن،واصل فیضی اور سشیلا شرمانے اپنا اپنا کلام پیش کیا۔ اس مشاعرہ میں کلیم تیاگی،عمران ملک،تحسین قمر،ڈاکٹر فرخ حسن،مولانا حسین احمد قاسمی ،وسیم احمد،ماسٹر نظام الدین،استاد رئیس وغیرہ نے خاص طورپر شرکت کی۔



قمر ادبی سوسائٹی کے زیر اہتمام ساغر ایڈووکیٹ کا مجموعہ غزلیات،متاع شوقہ کا رسم اجرا بھی عمل میں آیا۔اس کے علاوہ شاذ جہانی کو رئیس المتغزلین مظفر احمد مظفر ایوارڈ پیش کیا۔ ڈاکر صداقت دیوبندی،عبداللہ راہی دیو بندی،عاصم پیرزادہ،سشیلا شرما،ناہید ثمر کاوش،اور کلیم تیاگی کو رداء قمر پیش کی گئی،ای ٹی وی بھارت کے نمائندہ ظفر اقبال کو بھی اعزاز سے نوازا گیا۔ مشاعرہ کا آغاز شاہد ارمان کی نعت سے ہوا ۔اور آخر میں صدر محفل عبداللہ راہی صاحب کے کلام پر مشاعرہ کا اختتام ہوا



قمرادبی سوسائٹی مظفر نگر کے سکریٹری عبدالحق سحر نے شرکاء کا استقبال وتعارف پیش کیا،مشہور صحافی وشاعر سنیل اتسو اس تقریب کے کنوینئر رہے،اور آخر میں سنیل اتسو نے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کیا

شعراء کرام کے پسیندہ اشعار قارئین کرام کی خدمت میں پیش ہیں۔



تشریح سے بالا ہی رہا لفظ محبت

افسانے اسی لفظ کے مفہوم سے نکلے۔



عاصم پیرزادہ



ہم تم اگر ملیں تو مکمل ہوزندگی

خوشیاں تمہارے پاس ہیں غم ہیں ہمارے پاس



عبداللہ راہی دیو بندی



رقص کرتی رہیں تتلیاں کا وش

جب غزل گنگنائی جاتی ہے



ناہیدثمر کاوش، ممبئی



ہم اپنی دعاؤں میں اثر ڈھونڈ رہے ہیں

ہونٹوں پہ تبسم کی سحر ڈھونڈ رہے ہیں



سشیلا شرما



کیا سبب ہےکہ سر بزم تمہارالہجہ

شبنمی پھولوں سے تلوار ہوجاتا ہے



عدیل تابش



مرا نصیب اگر میرا ساتھ دیگا

وہ میرے ہاتھ میں خود اپنا ہاتھ دیگا



شمیم کرتپوری



ہےمسئلے کاحل یہی چلو تو پھر یہی سہی

تمہارے کام آسکےتو میری زندگی سہی



ولی وقاص



مرے ہونٹوں پہ تیرا نام آیے

زباں آخر کسی تو کام آئے

ڈاکٹر کاشف اختر



دوگھڑی بیٹھ کے آپس میں اگر بات نہ ہو

اس بہتر تویہی ہے کہ ملاقات نہ ہو



اشرف ہلال قاسمی



صیاد پہ دل آج بھی قربان بہت ہے

مجروح پرندہ ہے مگر جان بہت ہے



عبدالحق سحر



صیاد ذرا سوچ کے ہاتھوں کو بڑھانا

ہر پیر کی کھوکھر پرندے نہیں ہوتے



ڈاکٹر صداقت دیوبندی





نہیں ہے تجربہ اب مگر احباب کہتے ہیں

محبت کا سفر احسن بڑا دشوار لگتا ہے



حسان احسن



