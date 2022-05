اتر پردیش کے ضلع بریلی کے ثانوی اسکولوں میں 'ایک کھیل ایک اسکول' ماڈل کے کامیابی کے بعد اب پوری ریاست بھر میں 'ایک کھیل ایک اسکول' ماڈل کو لاگو کرنے کی تیاریاں کی جارہی ہیں۔ بریلی کا ماڈل دیکھنے کے بعد ریاست کے اعلیٰ حکام نے اس کی اجازت دے دی ہے، جلد ہی اس حوالے سے حکم نامہ جاری کیا جائے گا۔ 'One Ggame one School' Schemes in Uttar Pradesh



کھیلوں کو فروغ دینے کے لیے، ڈی آئی او ایس ڈاکر مُکیش کمار سنگھ نے گزشتہ سیشن میں'ایک کھیل ایک اسکول' اسکیم کا آغاز کیا تھا۔ سرکاری امداد یافتہ اور غیر امدادی ثانوی اسکولوں کے ساتھ ساتھ 'سی بی ایس سی' اور 'آئی سی ایس ای' اسکولوں کو بھی شامل کیا گیا تھا۔

اسکولوں کے مطابق کھیلوں کا انتخاب کرکے تمام سہولیات تیار کرلی گئ ہے۔ اسکولوں میں ہاکی، فُٹ بال، بیڈمنٹن، کھوکھو، کبڈّی، کرکٹ وغیرہ کا سامان خریدا گیا۔ کل 411 سیکنڈری اسکولوں میں سے اس اسکیم کو پہلے 16 گورنمنٹ انٹر کالجوں میں لاگو کیا گیا تھا بعد ازیں اسے رفتہ، رفتہ تمام اسکولوں میں نافذ کیا گیا، اس پہل سے طلباء میں کھیلوں کے تئی دلچسپی پیدا ہونے لگی اور اب اسے ریاست بھر میں نافذ کئے جانے کا منصوبہ تیار کیا جا رہا ہے۔ 'One Ggame one School' Schemes in Uttar Pradesh



ویڈیو

آئی او ایس ڈاکٹر مُکیش کمار کی اس اسکیم کا مقصد ایسے طلباء و طالبات کو مناسب ٹریک فراہم کرانا ہے، جو اپنی خراب مالی حالت کی وجہ سے کھیلوں کے کسی مقابلے میں حصہ نہیں لے سکتے ہیں۔ ملک میں ایسے ہزاروں طلباء و طالبات ہیں۔ جنہوں نے اسکولوں میں تعلیم حاصل کرنے کے دنوں میں اسکولوں کے کھیلوں کی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا لیکن اسکول چھوڑنے کے بعد وہ وسائل یا کمزور مالی حالت کی وجہ سے وہ کھیل سے دور ہوگئے۔ اسکولوں میں ایسے ہی طلبا کو نکھارنے کے لیے'ایک کھیل ایک اسکول' اسکیم کو شروع کیا جا رہا ہے۔ 'One Ggame one School' Schemes in Uttar Pradesh



ڈی آئی او ایس ڈاکٹر مُکیش کمار سنگھ نے بتایا کہ ریاست میں 'ایک کھیل ایک اسکول' کو لاگو کرنے کی تجویز حکومت کو بھیجی گئی ہے۔ اس مہم سے طلباء کی کھیلوں کی طرف دلچسپی بڑھنے کی امید ہے، اس لیے اسے ریاست کے تمام اضلاع میں نافذ کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔