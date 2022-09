نوئیڈا: غئرمستقل وارڈ بوائے کی برطرفی کے خلاف اسٹاف نرسوں نے آج سارا دن احتجاج کرتے ہوئے دھرنے پر بیٹھی رہیں۔مظاہرین برطرف نرسوں کو دوبارہ ملازمت پر رکھنے کا مطالبہ کیا۔احتجاج اور دھرنے کے سبب عام لوگوں کو بڑی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا ۔Nursing Staff Protest against dismissal of Contractual Staff

سارا معاملہ کیا ہے:

نوئیڈا کے سیکٹر 30 میں واقع چائلڈ پی جی آئی میں ایک غیرمستقل سریندر بورا (وارڈ بوائے)کو بر طرف کرنے کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ بیمار بیوی کی عیادت کرنے کے ارادے سے سریندر چار دن کی چھٹی لے کر گھر چلا گیا۔ اس کے لئے سریندر نے وارڈ نرسنگ انچارج اور چیف نرسنگ آفیسر کو میل کیا تھا۔ اس کے بعد 21 ستمبر کو سریندر آیا اور رات کی ڈیوٹی جوائن کی۔ 22 ستمبر کو ان کے صبح برتری کا نوٹس جاری کر دیا گیا۔ سریندر نے بتایا کہ انسٹی ٹیوٹ کے ڈائریکٹر نے انہیں بلایا اور ڈانٹ بھی لگائی۔ ان کی بات نہیں سنی۔ بغیر انکوائری کمیٹی سے جانچ کرائےنکالنے کی ہدایت جاری کر دی گئی۔

یہ بھی پڑھیں:Mahsa Amini case مہسا امینی معاملے میں شیعہ خواتین کا ردعمل

چائلڈ پی جی آئی کے عملے میں شدید غصہ

سریندر بورا نامی اسٹاف نرس سیکٹر 30 چائلڈ پی جی آئی میں پچھلے 4 سالوں سے کام کر رہا ہے۔ سریندر نے بتایا کہ اس نے کوویڈ کے دوران سیکٹر-39 میں بنائے گئے کوویڈ اسپتال میں کام کیا ہے۔ انہوں نے چائلڈ پی جی آئی میں مریضوں کی مسلسل خدمت بھی کی ہے۔ بیوی کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی ۔اس لئے اسے چھٹی لے کر مجبوری میں گھر جانا پڑا۔ جس کے نتیجے میں اسے نوکری سے نکال دیا گیا۔ نرسنگ یونین اور ایس ایس پی ایچ پی جی ٹی آئی ایمپلائز یونین گوتم بدھ نگر کی جانب سے ایک میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ اسٹاف نرس کی برطرفی کے خلاف دیگر ملازمین کالی پٹی باندھ کر اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے۔Dharna and protest of nursing staff against dismissal of staff nurse, services affected