گریٹر نوئیڈا:اترپردیش کے گریٹر نوئیڈا کے قریب کسانوں نے یمنا ایکسپریس وے اتھارٹی کے دفتر پر زبردست مظاہرہ کر تے ہوئے دھرنا دیا۔ کسانوں کا مطالبہ ہے کہ انہیں یمنا ایکسپریس وے کے کنارے ہی آباد کیا جائے۔ اس تناظر میں 24 گاؤں کے کسانوں نے یمنا ایکسپریس وے اتھارٹی کے باہر مظاہرہ کیا۔اس دوران اپنے مطالبات کے حوالے سے اتھارٹی کے افسران کو وزیر اعلیٰ اتر پردیش کے نام ایک میمورنڈم بھی دیا گیا۔ Noida Farmers Protest

جیور ایئرپورٹ سے متاثر کسانوں نے انتظامیہ کے خلاف آر پار کی جنگ شروع کردی

اتر پردیش کے گوتم بدھ نگر ضلع کے جیور میں نوئیڈا انٹرنیشنل گرین فیلڈ ہوائی اڈے کا تعمیری کام جاری ہے ۔ 1334 ہیکٹر اراضی پر بننے والے اس ہوائی اڈے کی تعمیر پر 29,650 کروڑ کی لاگت آئے گی۔ اس کا سنگ بنیاد وزیر اعظم نریندر مودی نے 25 نومبر کو رکھا تھا۔ حکومت اس ہوائی اڈے کے ارد گرد ایک صنعتی مرکز بنانا چاہتی ہے۔ اس کے لیے 24 گاوں کے کسانوں کی اراضی کا حصول شروع کر دیا گیا ہے۔ کسانوں کو مناسب معاوضہ دے کر خالی کرانے کا عمل بھی شروع ہو چکا ہے، لیکن باز آبادکاری کے حوالے سے ابھی معاہدہ طے نہیں ہو سکا ہے۔حکومت اور اتھارٹی انہیں کسی دور دراز علاقے میں آباد کرنا چاہتی ہے جبکہ ان گاؤں والوں کا مطالبہ ہے کہ انہیں یمنا ایکسپریس وے کے ہی قریب کسی جگہ پر آباد کیا جائے ۔ اسی کی لڑائی اور مطالبہ کو لے کر کسانوں نے آج مظاہرہ کیا۔ Farmer Affected By Jewar Airport,They Are Now Confrontation Mood In Noida