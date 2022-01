اترپردیش غازی آباد کے لونی کے رکن اسمبلی بی جے پی کے نند کشور گرجر کو ہار کا ڈر ستانے لگا ہے۔ انہیں خود اپنی حکومت اور پولیس پر بھی بھروسہ نہیں رہا۔ لونی کے ٹرونیکا سٹی تھانہ علاقے کی کالونی میں ایک خاتون اور اس کے اہل خانہ پر حملہ کرنے پر کاروائی نہیں ہونے کا الزام لگاتے ہوئے دھرنے پر بیٹھ گئے۔ سیاسی رنگ دینے کے لئے انہوں نے بی ایس پی امیدوار حاجی عاقل کے حامیوں پر حملہ کا الزام لگایا۔ Nand Kishore Gurjar does not trust his own government and police



پولیس کے مطابق ٹرونیکا سٹی تھانہ علاقے کی کالونی میں دو فریقین کے درمیان لڑائی ہوئی۔ دونوں فریقین نے پولیس میں شکایت درج کرائی تھی۔ شکایت ملنے پر پولیس نے معاملے کی جانچ شروع کردی۔ ایک فریق نے الزام لگایا کہ کچھ لوگوں نے ان کی پٹائی کی اور ذات پات کے الفاظ استعمال کئے۔ لیکن پولیس نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ لونی اسمبلی بی جے پی امیدوار نند کشور گرجر اسے ہندو مسلم رنگ دینے کی کوشش کرتے ہوئے پوجا کالونی میں دھرنے پر بیٹھ گئے۔ Nand Kishore Gurjar does not trust on police



انہوں نے کہا کہ بی ایس پی امیدوار کے حامیوں نے مار پیٹ کی ہے۔ لیکن پولیس نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ لونی کے سی او رجنیش کمار اپادھیائے دھرنے پر بیٹھے بی جے پی امیدوار سے بات کی اور اس معاملے میں رپورٹ درج کرنے کا یقین دلایا۔ بی جے پی امیدوار نے پولیس اہلکاروں کے خلاف کارروائی کا بھی مطالبہ کیا۔ یقین دہانی کے بعد بی جے پی کے امیدوار دھرنے سے اٹھ گئے۔ انہوں نے کہا کہ اگر خاندان کی جلد مدد نہ کی گئی تو وہ دوبارہ دھرنے پر بیٹھیں گے۔ ساتھ ہی سی او نے کہا کہ تحریر آگئی ہے۔ رپورٹ درج کی جا رہی ہے۔ ساتھ ہی اس معاملے میں جن پولس اہلکاروں پر لاپرواہی کا الزام لگایا گیا ہے، ان کی جانچ کی جا رہی ہے۔ تحقیقات میں کوتاہی پائی گئی تو کارروائی کی جائے گی۔

وہیں بی ایس پی امیدوار عاقل نے بتایا کہ ان کے حامیوں نے مار پیٹ نہیں کی ہے۔ انہیں بدنام کرنے کی سازش ہو رہی ہے۔ شکست کے خوف سے بی جے پی امیدوار بوکھلا گئے ہیں۔ اس لیے وہ اس طرح کام کر رہے ہیں۔