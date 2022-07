مظفر نگر: کورونا وبا کے دو سال بعد شروع ہوئی کانوڑ یاترا کو لے کر جہاں عقیدت مندوں میں جوش و خروش دیکھا جارہا ہے وہیں شہر مظفر نگر کے لوگ کانوڑ یاتریوں کی خدمت کے لیے مذہب اور ذات پات کو بالائے طاق رکھ کر ان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ مظفر نگر کے مسلم علاقے سروٹ چوک پر مسلم کمیونٹی کے لوگوں نے ہریدوار سے گنگا جل لے کر لوٹ رہے کانوڑ یاتروں کے گلے میں پھولوں کی مالا پہنائیں اور ان پر پھول برسائے۔ People from the Muslim Community Showered Flowers in honor of the Kanwar Yatri

یہ محبت کا شہر ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ مظفر نہ گھر ہمیشہ محبت کا شہر بنا رہے اور یہاں سے گزرنے والے کانوڑ یاتریوں کی ہم ہر سال کی طرح خدمت کرتے رہے ہیں اور آپسی بھائی چارے کا پیغام دیتے ہیں۔



مسلم سماج کے لوگوں کا کہنا ہے کہ کئی برسوں سے ہریدوار سے آنے والے کانوڑ یاتری مظفر نگر سے ہو کر گزرتے ہیں۔ ہم ہر سال اسی طرح سے ان کا استقبال کرتے آئے ہیں لیکن گزشتہ دو سال سے کورونا وبا کی وجہ سے کانوڑ یاترا نہیں ہو پائی تھی لیکن اس سال ہندو بھائیوں میں کافی جوش و خروش دیکھا جارہا ہے، یہی سبب ہے کہ مسلم معاشرے کے لوگ بھی کانوڑ یاتریوں کا استقبال کرنے میں پیچھے نہیں ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ ہم کانوڑیوں کی خدمت کے لیے کیمپ لگا کر ان کی عزت افزائی کرتے ہیں۔