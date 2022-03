اعظم گڑھ: سماجوادی پارٹی کے لیڈر ابو عاصم اعظمی نے ہفتہ کو یوگی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ عوام نے بھارتیہ جنتا پارٹی کو ترقی کے نام پر نہیں بلکہ مذہب کے نام پر ووٹ دیا ہے۔ کورونا کے دور میں ریاست کے لوگوں کو اسپتالوں میں دوائی اور آکسیجن نہیں مل سکی، لیکن الیکشن میں عوام کے جذبات کو بھڑکا کر ووٹ حاصل BJP got votes in the name of religion کیا گیا۔

اعظمی نے کہا کہ 'اسمبلی انتخابات میں ایس پی کو کامیابی ملی ہے، اس بار سیٹیں بڑھی ہیں۔ ایس پی صدر اکھلیش یادو کے اعظم گڑھ پارلیمانی سیٹ سے استعفیٰ دینے کے سوال پر سماجوادی لیڈر ابو عاصم اعظمی نے کہا کہ 'اکھلیش کو اعظم گڑھ سے بہت لگاؤ ​​ہے۔ اعظم گڑھ میں ترقی ہوئی ہے اسی کے نظرانے میں اعظم گڑھ کے لوگوں نے سماج وادی پارٹی کو ضلع کی تمام 10 سیٹوں پر کامیابی دلائی ہے۔

کشمیر فائلز پر میڈیا کی جانب سے پوچھے گئے سوال کا جواب دیتے ہوئے اعظمی نے کہا کہ یہ فلم جھوٹ کا پلندہ ہے۔ کشمیر کی فائلیں دکھانی ہے تو گجرات کی فائلیں بھی دکھائیں۔ بی جے پی کا مقصد ہندو اور مسلمانوں کے درمیان نفرت پیدا کرنا ہے۔ اعظم گڑھ میں ابو عاصم اعظمی نے کہا کہ پورے ملک میں ایک پیغام جا رہا ہے کہ مسلمان اچھوت ہیں۔ اگر کوئی مسلمان انتخابی جلسوں میں کسی پارٹی کے ساتھ کھڑا ہے تو اسے اکثریتی ووٹ حاصل نہیں BJP is spreading hatred between Hindus and Muslims ہوگا۔

انہوں نے کہا کہ اسی وجہ سے میں الیکشن مہم سے دور رہا۔ اگر اس نے مہم چلائی ہوتی تو بی جے پی زبردستی اسے پولرائز کرنے کی کوشش کرتی۔ احمد آباد بم دھماکوں میں عدالت کے فیصلے پر انہوں نے کہا کہ یہ پہلا موقع ہے کہ 38 مجرموں کو ایک ساتھ موت کی سزا سنائی گئی ہے۔ اب اگلے انتخابات میں بی جے پی پولرائزیشن کرکے اس کا فائدہ اٹھائے گی۔ عدالت، ای ڈی، انکم ٹیکس، جج سب کچھ صاحب کے ہاتھوں میں ہے۔