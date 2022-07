نوئیڈا: ملک میں بڑھتی ہوئی فرقہ پرستی، مذاہب کے درمیان کشیدگی، سماجی دوریوں اور پھیلتے ہوئے جنون کو دور کرنے کے لیے مسلم راشٹریہ منچ نے ملک گیر تحریک کا عزم کیا ہے جس کا نام 'آو جڑوں سے جُڑیں' ہے۔ اس سلسلے میں مسلم راشٹریہ منچ نے نئی دہلی کے راج گھاٹ پر واقع گاندھی اسمرتی درشن میں یک روزہ آل انڈیا کانفرنس کا انعقاد کیا۔ پروگرام میں ملک بھر سے تقریباً ایک ہزار افراد نے شرکت کی۔ Muslim Rashtriya Manch Campaign Come join the roots

آر ایس ایس لیڈر اندریش کمار

پروگرام کے ساتھ ساتھ مسلم راشٹریہ منچ نے ملک بھر میں گھر گھر ترنگا، ہر گھر ترنگا مہم بھی شروع کی۔ آر ایس ایس کے سینئر رہنما اندریش کمار، مسلم راشٹریہ منچ کے قومی کنوینر محمد افضل، ناگپور یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے پروفیسر رضوان خان، NCMEI کے رکن شاہد اختر، مانسور کے ایم پی سدھیر گپتا اور گوسوامی سشیل منی سمیت دانشوروں اور فورم کے کارکنان نے شرکت کی۔

اس موقع پر منچ کے چیف سرپرست سینئر سنگھ لیڈر اندریش کمار نے کہا کہ ہم ہندوستانی تھے اور ہیں۔ ہم اس سے بچ نہیں سکتے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا کردار اچھا اور بلند ہو۔ انہوں نے آزادی کے امرت کے مہوتسو کی یاد میں یکم اگست سے 15 اگست تک گھر گھر ترنگا، ہر گھر ترنگا، کھیتی باڑی اور دکانوں پر ترنگا مہم چلانے پر زور دیا۔ اس مہم کا آغاز راج گھاٹ پر ترنگا یاترا نکال کر کیا گیا۔