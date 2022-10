میرٹھ:مغربی اتر پردیش میں ضلع میرٹھ کے سبھارتی یونیورسٹی میں وانیہ شیخ کے خودکشی کئے جانے کے بعد میرٹھ میں مختلف سیاسی جماعتوں کا ردعمل بھی سامنے آریا ہے ۔Muslim League Protest Against wania Suicide Case In Meerut In Uttar Pradesh

وانیہ شیخ خودکشی معاملہ: میرٹھ میں انڈین یونین مسلم لیگ نے کیا احتجاجی مظاہرہ

اسی ضمن میں آج میرٹھ کے ضلع کلکٹریٹ آفس پر انڈین یونین مسلم لیگ کی جانب سے ایک احتجاجی مظاہرہ کیا گیا جس میں وانیہ خودکشی کے ذمہ دار ملزمان کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا گیا ۔

ساتھ ہی سبھارتی یونیورسٹی کو بھی نشانہ بناتے ہوئے کہا گیا کہ اتنے بڑے سانحہ کی ذمہ دار کہیں نہ کہیں یونیورسٹی انتظامیہ بھی ہے ایسے میں سبھارتی یونیورسٹی کے خلاف بھی جانچ ہونی چاہئے تاکہ پتہ لگ سکیں کہ بیٹیا یہاں پر کتنی محفوظ ہیں.

انہوں نے کہاکہ اس کے علاوہ یوپی میں بیٹیوں کے ساتھ ہو رہے ظلم زیادتی کے واقعات کو روکنے میں ناکام یوگی حکومت کو بھی برخاست کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے ایک میمورنڈم صدر جمہوریہ کے نام پیش کیا.Muslim League Protest Against wania Suicide Case In Meerut In Uttar Pradesh