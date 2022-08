سنبھل: ریاست اتر پردیش کے ضلع سنبھل کے سرسی سادات میں ہر سال کی طرح اس سال بھی 12 محرم کا جلوس کربلا کے شہیدوں کی یاد میں مہندی کا قدیمی جلوس نکالا گیا جس میں تقریباً تین سو سے زیادہ عزاداروں نے زنجیری ماتم کے ساتھ ساتھ آگ کا ماتم کیا۔ Mourning the Fire۔ عزاداروں نے یہاں دہکتے ہوئے انگاروں پر چل کر ماتم کیا۔ انگاروں پر ماتم کرنے سے پہلے قرآن کی آیت پڑھ کر دم کی گئی اور سبھی عزاداروں نے حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے 72 جان نثار ساتھیوں کی یاد میں نکالے گئے علم کے سائے میں ماتم کیا۔ Mourners Mourned walking on the Fire Coals in Sambhal

یہ قدیمی جلوس انجمن اے ذوالفقار حیدری کے زیر اہتمام مہندی کا جلوس نکالا گیا اس جلوس میں تمام انجمنوں نے شرکت کرکے نوحہ خوانی، ماتم اور سینہ زنی کی۔ واضح رہے کہ محرم الحرام کے مہینے میں عزادار حضرت امام حسین علیہ السلام اور کربلا کے 72 شہیدوں کی یاد میں زنجیری ماتم کرتے ہیں، ساتھ ہی آگ کا ماتم بھی کیا جاتا ہے۔ سبھی عزاداروں نے ماتمی کر حضرت امام حسین علیہ السلام اور 72 شہید کو پرسہ پیش کیا۔