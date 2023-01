ہلدوانی کی عوام کو اوقاف املاک پر بسایا جائے: محسن رضا

مرادآباد:اترپردیش کے مرادآباد ضلع بی جے پی کے رہنما محسن رضا نے کہا کہ ریلوے اراضی پر آباد بعد ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کے ساتھ انسانیت کے ناتے میری اور سبھی لوگوں کی ہمدردی ہے۔ یہاں سے ہٹائے جانے کے بعد وہ یہاں سے کہاں جائیں گے۔

انہوں نے کہاکہ وہ لوگ غیر قانونی طریقے سے کس صورتحال میں آباد ہوئے کیسے آباد ہوئے یہ ایک سوال ہےاس پر بحث ہونی چاہئےلیکن موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے ان کے لئے کہیں دوسری جگہ چھت کا انتظام کرنے کی ضرورت ہے۔اس کے لئے ہم سبھوں کی ترجیحات میں شامل ہونی چاہیے۔

ان کا کہنا ہے کہ ریاست اتراکھنڈ کے ہلدوانی علاقے میں ریلوے کے اراضی پر آباد ہزاروں افراد کے گھروں کو اتراکھنڈ ہائی کورٹ کے فیصلے پر منہدم کرنے کے نوٹس پر اگرچہ سپریم کورٹ نے روک لگا دی ہے تاہم ان کو دوسری جگہ پر آباد کرنے کے لئے کوئی مضبوط منصوبہ سامنے نہیں آیا ہے۔ایسے میں اس حوالے سے اتراکھنڈ وقف بورڈ کے چیئرمین سے بات چیت چل رہی ہے۔ ان کو اتراکھنڈ کے وزیر اعلیٰ سے ملاقات کے لئے بھی ہم نے کہا ہے.

بی جے پی کے رہنما نے کہاکہ اوقاف املاک پر ان کو آباد کرنا یہ بہترین فیصلہ ہو سکتا ہے۔ اس طریقے سے اوقاف املاک کو غریبوں اور بے بسوں کی فلاح و بہبود کے لئے استعمال بھی کیا جاسکتا ہے۔ سب سے بہتر ہے کہ ایسے لوگ جن کے گھر اجڑنے والے ہیں ان کو آباد کیا جائے۔ اتراکھنڈ وقف بورڈ کو پہل کرنی چاہیے ۔