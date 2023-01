نوئیڈا میں ہونے والی بھارت جوڑو یاترا میں ایک لاکھ لوگ شامل ہوں گے

نوئیڈا:اترپردیش کے آغازی آباد میں 3 جنوری سے شروع ہونے والی بھارت جوڑو یاترا کو لے کر تیاریاں زور شور سے جاری ہے ۔پردیش کانگریس کو امید ہے کہ اس یاترا میں تقریبا ایک لاکھ سے زائد لوگوں کی شرکت کی امید ہے۔ کانگریس اقلیتی سیل کے ریاستی صدر شاہنواز عالم نے کہاکہ یہ یاترا ملک اور آئین کو بچانے کے لئے جاری ہے۔ اس میں اکھلیش یادو، مایاوتی اور جینت چودھری کو بھی مدعو کیا گیا ہے۔ انہیں بھی دستور کو بچانے کے اس سفر میں راہل گاندھی کے ساتھ چلنا چاہیے۔ Millions Of People Will Walk With Rahul And Priyanka Gandhi In Bharat Jodo Yatra Says Shahnawaz Alam

اقلیتی کانگریس کے ریاستی نائب صدر محمد احمد نے کہا کہ اپنی اقتصادی پالیسیوں کی وجہ سے ملک کو 20 سال پیچھے دھکیلنے والی مودی حکومت راہل گاندھی کی بھارت جوڑو پدیاترا سے اتنی خوفزدہ ہے کہ اس نے عوام کو کورونا کا خوف دکھانا شروع کر دیا ہے۔ اقلیتی کانگریس اتر پردیش کے سکریٹری انچارج ناصر علی نے کہا کہ جس طرح دہلی پہنچنے پر 5 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے راہل گاندھی کا استقبال کیا۔اس سے یہ طے ہوگیا ہے کہ لوگ راہول گاندھی کو دہلی کے لال قلعہ پر ترنگا لہراتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں۔ نوئیڈا اقلیتی سیل کے چیئرمین قادر خان نے کہا کہ بی جے پی اس یاترا سے پوری طرح بوکھلا چکی ہے۔ اس لیے وہ یاترا کو روکنے کی سازش کر رہی ہے۔

اس موقع پر ریاستی نائب صدور اخلاق احمد اور لیاقت چودھری، ریاستی سکریٹریز دانش سیفی، ارشاد حسین، آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے رکن دنیش آوانہ، سابق میٹروپولیٹن صدر شہاب الدین، بھارت جوڈو یاتری برجیش آریہ، راجکمار بھارتی، اتر پردیش کے سابق ممبران ستیندر شرما، وکرم چودھری، راجن سنگھ، راجکمار۔ بشت، راجندر بھاردواج، محمد چاند، پرویز، سریش، سمیر خان، گلفام چودھری، ذیشان چودھری، سنجیو بھاٹی، شکیل خان، شکیل احمد، ندیم احمد، روی یادو، گلاب خان، عبدالخان سلیم خان، اکرام خان، نتن شرما انیل۔ آوانہ، ہمانشو توار، گلشن جیوتی پال، پوجا گپتا، شبنم، مہندی، پریم شاہ، وریندر مکھیا، پرم ویر لوہیا، رحمت اللہ، مو شاہد اور دیگر موجود تھے۔Millions Of People Will Walk With Rahul And Priyanka Gandhi In Bharat Jodo Yatra Says Shahnawaz Alam*