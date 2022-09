لکھنؤ: ریاست اتر پردیش کی سابق وزیر اعلیٰ اور بہوجن سماج پارٹی (بی ایس پی) کی صدر مایاوتی نے اسلامک تنظیم پیپلز فرنٹ آف انڈیا (پی ایف آئی) پر پابندی لگانے کے مرکزی حکومت کے فیصلے کو سیاسی مفاد اور راشٹریہ سویم سیوک سنگھ (آر ایس ایس) کی خوشامد پسندی پر مبنی پالیسی بتایا ہے۔ Mayawati Slams government over PFI ban

مایاوتی نے جمعہ کے روز کہا کہ حکومت کے اس فیصلے سے لوگوں میں اطمینان کے بجائے بے چینی ہو رہی ہے۔ انہوں نے ایک ٹویٹ میں کہا، "پیپلز فرنٹ آف انڈیا (پی ایف آئی ) پر مرکز نے ملک بھر میں کئی طریقے سے نشانہ بناکر بالآخر اسمبلی انتخابات سے پہلے، اس پر اس کی آٹھ تنظیموں کے ساتھ پابندی عائد کردی ہے، اسے سیاسی مفاد اور آر ایس ایس کی خوشامدپسندی پر مبنی پالیسی قرار دے کر یہاں کے لوگوں میں اطمینان کم اور بے چینی زیادہ ہے۔

یہ بھی پڑھیں: Reaction of Bihar intellectuals on ban on PFI پی ایف آئی پر پابندی غیر جمہوری طرز عمل، دانشوران

ایک اور ٹویٹ میں انہوں نے آر ایس ایس پر پابندی لگانے کے اپوزیشن جماعتوں کے مطالبے کا بھی حوالہ دیا اور کہا کہ یہی وجہ ہے کہ اپوزیشن جماعتیں حکومت کی نیت میں کھوٹ مان کر اسے معاملے پر مشتعل اور حملہ آور ہیں اور آر ایس ایس پر پابندی لگانے کی مانگ کھلے عام ہورہی ہے۔ انہوں نے مزیدکہا کہ اگر پی ایف آئی سے ملک کی اندرونی سلامتی کو خطرہ ہے تو اس جیسی دوسری تنظیموں پر پابندی کیوں نہیں لگائی جاتی؟

یو این آئی