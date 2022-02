22 جنوری سے کوشامبی تا مراد نگر روٹ پر پانچ ای بسیں Five e-Buses on Kaushambi to Muradnagar Route چل رہی تھیں۔ ایسے میں ای-بس ہر 30-45 منٹ پر دستیاب E-Bus Available Every 30-45 Minutes تھی۔ لیکن اب روڈ ویز کو مزید آٹھ ای بسیں مل گئی ہیں۔ یہ بسیں 21 فروری سے گووند پورم-دلشاد گارڈن روٹ پر چلائی جائیں گی۔اسے 21 فروری سے دلشاد گارڈن تا گووند پورم روٹ پر چلایا جائے گا۔ یہ بسیں دلشاد گارڈن سے روانہ ہوں گی اور شہید نگر، موہن نگر، نیو بس اسٹینڈ، اولڈ بس اسٹینڈ، ہاپوڑ چونگی سے ہوتے ہوئے گووند پورم جائیں گی۔

مسافروں کی سہولت کے لیے اس روٹ پر 10 بس اسٹاپ ہوں گے۔ روڈ ویز کے ریجنل مینیجر نے کہا کہ مزید پانچ الیکٹرک بسیں چلائی جائیں گی۔ بسوں کی رجسٹریشن نہ ہونے کی وجہ سے انہیں آج چلایا نہیں جا سکا۔ اب کوشامبی تا مراد نگر روٹ پر 10 الیکٹرک بسیں چلیں گی۔

