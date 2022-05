ریاست اترپردیش کے ضلع میرٹھ کے تھانا دہلی گیٹ علاقے کے خیر نگر کی ڈاکٹر سین والی گلی کے رہنے والے کامل خان عرف قمر جب 8 سال کے تھے اس وقت وہ اپنی والدہ کے ساتھ پاکستان کے شہر لاہور گئے۔ ان کی والدہ کا پاکستان میں اچانک انتقال ہونے کے بعد وہ وہیں رہنے لگے۔ رشتہ داروں نے بالغ ہونے تک کامل کی پرورش کی. لیکن وہ تعلیم یافتہ نہ ہوسکے۔ Kamil, Who has been in Jail for 11 Years, Got Justice

انصاف کا پروانہ

بالغ ہونے پر قمر نے پاکستان سے پاسپورٹ حاصل کیا اور لانگ ٹرم ویزا پر اپنے خاندان کے ساتھ میرٹھ آگئے۔ ان کے گھر والوں نے ان کا نکاح میرٹھ میں ہی شہناز بیگم سے کر دیا جس کے بعد وہ اپنے 5 بچوں کے ساتھ میرٹھ کے خیر نگر علاقے میں ہی رہنے لگے۔ 2011 میں ایک شکایت پر کامل کو پولیس نے حراست میں لیا تو پتہ چلا کہ اس کے ویزے کی میعاد ختم ہوچکی ہے، اور ناخواندہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے ویزا کو رینیول بھی نہیں کرا سکا تھا۔



میرٹھ کے خیر نگر علاقے میں رہنے والے کامل خان کو عید سے دو روز قبل سپریم کورٹ سے ضمانت تو مل گئی ہے لیکن قانونی کاغذات کو مکمل ہونے کے بعد ہی ان کو آزادی مل سکے گی. اب دیکھنا ہوگا کہ کامل کو اپنے اہل خانہ کا ساتھ کب تک مل سکے گا تاکہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ عید کی خوشیاں منا سکیں۔