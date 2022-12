سنبھل: ریاست اتر پردیش کے ضلع سنبھل کے ایک ڈگری کالج میں منعقدہ جشنِ عابد حیدری میں شرکت کرنے والے دانشوروں نے شاعر و ادیب عابد حسین حیدری کی خدمات و حصولیابیوں پر روشنی ڈالی۔ اس موقعے پر عابد حسین حیدری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سنبھل ایک تاریخی شہر ہے۔ یہاں ہمیشہ تعلیم کے چراغ جلتے رہے ہیں۔ اردو کے فروغ کے لئے بڑے پیمانے پر کام ہوتا رہا ہے۔ Seminar On Jashn E Abid Haideri In Sambhal District In Uttar Pradesh

سنبھل میں جشنِ عابد حیدری کا اہتمام

انہوں نے کہاکہ ان کے دوستوں نے سوچا کہ ضلع سنبھل میں جشن عابد حیدری کے نام سے ایک پروگرام منعقد کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ ایک مثبت پہل ہے۔دوسرے کے نام سے بھی پروگرام کرنے کا سلسلہ جاری رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ان کا کہنا ہے کہ اردو کے فروغ کے لئے اس طرح کے پروگرامز ہونے چاہیے۔ اس سے لوگوں کے درمیان دلچسپی پیدا ہوگی اور نئی نسل کی توجہ اس جانب مبذول کرائی جا سکتی ہے۔

عابد حسین حیدری نے کہاکہ موجودہ صورتحال میں نئی نسل کے درمیان اردو ادب سے متعلق معلومات فراہم کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہئے تاکہ وہ اپنی مادری زبان کو لے کر سنجیدہ ہو سکے۔ شاعر و ادیب نے کہاکہ اردو ہندوستان کی زبان ہے،اردو زبان ہندوستان کی شناخت ہے۔ یہ کسی ذات یا مذہب کی زبان نہیں ہے، تمام مذاہب کے لوگوں کو اس زبان کو پڑھنے اور سیکھنے کا حق ہے۔موجودہ دور میں چند لوگوں نے اس پیاری زبان کو سیاست سے جوڑنے کی کوشش کی ہے لیکن وہ ناکام ہو جائیں گے۔کیونکہ اس زبان کو کوئی نظرانداز نہیں کرسکتا ہے ۔

مزید پڑھیں:Proposal of Sunday Holiday in Madrasa مدارس میں اتوار کی تعطیل کی تجویز سے مدرسہ بورڈ کے رکن کا اختلاف

انہوں نے کہاکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اردو زبان کو روزگار سے جوڑا جائے، اردو زبان سے متعلق سرکاری محکموں میں نوکریاں نکالی جائیں تاکہ نوجوانوں کو اردو کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد روزگار مل سکے۔ سرکاری محکموں میں ایک بار بحالیاں شروع ہو جائے گی تو اس کے مستقبل کو لے کر کوئی شبہ بھی نہیں کر سکتا ہے۔Seminar On Jashn E Abid Haideri In Sambhal District In Uttar Pradesh