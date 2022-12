میرٹھ:اتر پردیش کے میرٹھ میں جمعیت علماء ہند کی جانب سے ہر سال کی طرح امسال بھی بابری مسجد کی شہادت کے موقع پر یوم دعا کا اہتمام کیا گیا۔Jamaat E Ulema Hind Meerut Organise Dua On The Eve Of 30th Anniversary Of Babri Masjid Demolition

اس موقع پر ملک میں موجود دوسری مساجد کی حفاظت کے لئے دعا کی گئی اس دوران تنظیم می جانب سے بابری مسجد کی ازسرنو تعمیر کے لئے بھی دعا کی گئی۔

جمعیت علماء ہند نے ملک میں امن و امان اور آپسی اتحاد قائم کرنے پر زور دیا۔ علماکرام سے ذمہ دارانہ رول ادا کرنے کا مطالبہ کیاگیا۔مسلمانوں کو اس وقت تعلیمی میدان میں نمایاں رول ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہئے ۔Jamaat E Ulema Hind Meerut Organise Dua On The Eve Of 30th Anniversary Of Babri Masjid Demolition