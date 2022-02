اس تقریب میں تقریباً 25 اسکولوں کے اساتذہ اور طالبات موجود رہے۔ مقابلے میں اول، دوم اور سوم آنے والے طالبات کو انعامات سے سے نوازا گیا۔ Iram Got First Position in General Knowledge Competition

Iram Got First Position in General Knowledge Competition: نوئیڈا میں منعقدہ جنرل نالج مقابلے میں ارم کی پہلی پوزیشن

اس جنرل نالج مقابلے کا امتحان 9 جنوری 2022 کو منعقد کیا گیا تھا۔ جس کے لیے پہلا، دوسرا اور تیسرا پوزیشن حاصل کرنے والی طالبات کو انعامات دے کر حوصلہ افزائی کی گئی۔ ساتھ ہی مقابلے میں 100 رینک تک آنے والے بچوں کو بھی انعامات دیے گئے۔

اس مقابلے میں وارث نشاء بپلک اسکول ڈاسنہ غازی آباد کی ارم ولد لقمان اول رہیں جبکہ مہارشی دیانند ودیا پیٹھ غازی آباد سے اول آنے والی طالبہ کا نام پلک ہے جو کہ گیارہویں جماعت کی طالبہ ہے۔

اس کے علاوہ مختلف اسکولوں کی طالبات کو اعزاز بخشے گئے۔ Iram Got First Position in General Knowledge Competition