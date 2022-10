میرٹھ:عمران مسعود نے اس مرتبہ مغربی اتر پردیش میں بی ایس پی کی کمان بھی اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے ایک بار سے مایا وتی کی سیاسی پارٹی کو مضبوطی دینے پر زور دیتے ہوئے کہاکہ دلتوں اور مسلمانوں کے مسائل کا حل اسی سیاسی تنظیم کی بدولت کی ممکن ہے ۔Imran Masood Reaction BSP In Western Uttar Pradesh

میرٹھ میں بی ایس پی آفس پر پارٹی کارکنان کی ایک اہم میٹنگ کے دوران انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو سماجوادی پارٹی کے علاوہ دیگر سیاسی جماعتوں نے ان کا استعمال تو کیا لیکن ان کے مسائل کی طرف کبھی توجہ نہیں دی ۔

یہ بھی پڑھیں:UP Minister on Arshad Madani ارشد مدنی مدارس کے طلبا اور ان کے سرپرستوں کو گمراہ کر رہے ہیں، کپل دیو اگروال

عمران نے کہاکہ وہ ایک بار پھر سے مسلمانوں اور دلتوں پر ہو رہے ظلم کو ختم کرنے کےلئے مایاوتی کی قیادت میں خود کا اور اپنے سماج کا بہتر مستقبل دیکھ رہے ہیں اور اسی مقصد کے تحت وہ اب مغربی اتر پردیش کے مختلف اضلاع میں جاکر بی ایس پی کوکامیابی دلانے کی بات کہ رہے ہیں۔Imran Masood Reaction BSP In Western Uttar Pradesh