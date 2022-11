مظفر نگر: اتر پردیش کے مظفر نگر ضلع میں میر میراسی فاؤنڈیشن Mir Mirasi Foundation in Muzaffarnagar کی جانب سے اعزازی تقریب کا انعقاد کیا گیا، اس پروگرام میں دور دراز سے تشریف لائے مہمان خصوصی نے شرکت کی اور تعلیمی میدان میں گراں قدر خدمات انجام دینے والے طلبہ کو اعزاز سے نوازا گیا اور تعلیم کو لےکر اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا گیا۔ اس موقع پر بھارت رتن سے نوازے جانے والے شہنائی نواز استاد بسم اللہ خان کے پوتے مشہور شہنائی نواز آفاق حیدر نے کہا کہ تعلیم کے بغیر کوئی معاشرہ کسی بھی شعبے میں ترقی نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ آج معاشرے کی جو حالت ہے اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے تعلیم سے ہٹ کر دیگر کاموں میں اپنا وقت ضائع کیا ہے۔ Honorary program organized by Mir Mirasi Foundation at Muzaffarnagar

انہوں نے کہا کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کے نعرے کو آگے بڑھاتے ہوئے انہوں نے معاشرے میں پھیلی برائیوں کو چھوڑنے کا عہد لیا ہے۔ انہوں نے یہاں پہنچے لوگوں سے اپیل کرتے ہوئے بچّوں کو دینی و دنیاوی تعلیم دینے پر زور دیا۔ اس موقع پر آفاق حیدر نے میر میراسی فاؤنڈیشن کی اعزازی تقریب سے بطور مہمان خصوصی خطاب کیا۔ انہوں نے میر میراسی فاؤنڈیشن کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ میر میراسی فاؤنڈیشن کی جانب سے تعلیم کے ساتھ ساتھ دیگر شعبوں میں معاشرے کا نام روشن کرنے والے بچوں اور نوجوانوں کو اعزازات سے نوازا گیا۔ اس پروگرام میں دور دراز سے آئے سینکڑوں کی تعداد میں طلبا اور عوام نے شرکت کی۔