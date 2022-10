لکھنو:ربیع الاول کا چاند نمودار ہوتے ہی نہ صرف بھارت بلکہ بیشتر ممالک میں آخری نبی حضرت محمد کی یوم پیدائش کے سلسلے میں تقریبات کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ بھارت میں بھی اس تعلق سے شان و شوکت کے ساتھ تقریبات کا انعقاد ہوتا ہے۔Historical Programme Will Organise AT Teele Wali Masjid On Prophet Birthday

ریاست اترپردیش کے لکھنؤ کی ٹیلے والی مسجد میں ہونے والی تقریبات کی تیاریوں کے حوالے سے پروگرام کے کنوینر سید سید واصف حسن واعظی نے ای ٹی وی بھارت سے خاص بات چیت کے دوران بتایا کہ سیکورٹی انتظامات سمیت میں سبھی پہلوؤں پر خصوصی انتظامات کئے گئے ہیں۔

ٹیلے والی مسجد میں دو روزہ پروگرام کی تیاریاں مکمل

کنوینر سید واصف حسن واعظی نے بتایا کہ 8 اکتوبر کو مسجد کے کیمپس میں چراغاں کا پروگرام منعقد ہوگا ااور 9 اکتوبر کو جلسہ سیرت النبی اور کل ہند نعتیہ مشاعرہ منعقد ہوگا جس میں ملک کے معروف شعراء کو دعوت دی گئی ہے۔

انہوں نے بتایا کہ لکھنؤ و اطراف کے علاقے سے لوگ نہ صرف 12 ربیع الاول کے دن پورے احترام اور عقیدت سے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں بلکہ کہ یہاں لنگر تقسیم ہوتا ہے اس لنگر میں بھی شامل ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لکھنؤ کی متعدد سرکردہ شخصیات موجود رہیں گی ضلع انتظامیہ سے بھی میٹنگ کی گئی ہے جس نے پوری تعاون دینے کی یقین دہانی کرائی ہے۔