مرادآباد: اتر پردیش کے ضلع مرادآباد کے دیہی اور شہری دونوں علاقوں میں صحت اور تندرستی کے مراکز کھولے گئے ہیں۔ غریب بے سہارا اور لوگوں کو بہتر علاج فراہم کرنے کے لیے مراد آباد میں دیہی اور شہری دونوں جگہوں پر صحت اور تندرستی کے مراکز کھولے گئے ہیں، جہاں مریضوں کو ٹیسٹ اور علاج دونوں سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ جب کہ یہ تمام سہولیات دیہی علاقوں میں محکمۂ صحت کی جانب سے فراہم کی جا رہی ہیں۔ تاہم خاص طور پر حاملہ خواتین اور نوزائیدہ بچوں کے لیے یہاں علاج اور ویکسینیشن کی سہولیات دستیاب ہوں گی۔ دیہی علاقوں میں 187 اور شہری علاقوں میں 48 مراکز کھولے گئے ہیں۔ Health and fitness centers were opened in rural and urban areas of Moradabad

اس سلسلہ میں اے سی ایم او سنجیو بیلوال نے بتایا کہ ان مراکز کو شہری علاقوں میں کھولنے کے لیے جگہوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ کرائے پر مزید صحت اور تندرستی کے مراکز کھولے جائیں گے۔ ان مراکز میں ایک ڈاکٹر، ایک اے این ایم اور دیگر عملہ ہوگا جو مریضوں کی دیکھ بھال اور ان کے علاج اور ویکسین کا انتظام کرے گا۔ ایسے ہیلتھ اینڈ بیلنس سنٹر کو کھولنے کا خاص مقصد عوام کو سہولیات بہم پہنچانا ہے تاکہ آج مریض اپنے قریب سے علاج کروا سکیں اور انہیں خاص طور پر حاملہ خواتین اور نوزائیدہ بچوں کے علاج کے لیے دور کا سفر نہ کرنا پڑے۔