پیلی بھیت: ریاست اتر پردیش کے ضلع پیلی بھیت سے تعلق رکھنے والے ہاشم نام کے نوجوان نے آن لائن فینٹسی کرکٹ پلیٹ فارم Dream 11 کے ذریعہ ایک کروڑ روپے جیتے ہیں، جس کی وجہ سے مذکورہ نوجوان راتوں رات کروڑ پتی بن گیا۔ Hashim of Pilibhit Won One Crore

دراصل، ضلع کے سہرامؤ نارتھ تھانہ علاقے کے تحت ہری پور کشن پور گاؤں کے رہنے والے ہاشم گزشتہ چار سال سے ڈریم 11 پر قسمت آزما رہے تھے۔ برسوں کی محنت کے بعد، ہاشم نے کل رات کھیلے گئے بھارت اور آئرلینڈ کے درمیان میچ میں قسمت آزمایا اور 49 روپیہ کی انٹری کرکے ٹیم بنایا۔ ٹیم میں بہتر سلیکشن کرتے ہوئے ہاشم نے کھلاڑیوں کو اپنی مرضی کے مطابق رکھا، جس کے بعد جب میچ کا نتیجہ آیا تو ہاشم کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا، کیونکہ وہ پہلے نمبر پر تھے۔ انہیں انعام کے طور پر ایک کروڑ روپے ملے۔ Dream 11 Jackpot

جیتنے کے بعد گھر میں جشن

ہاشم کی جیتی ہوئی ایک کروڑ کی رقم اکاؤنٹ میں آنے کے بعد خاندان میں جشن کا ماحول ہے۔ ہاشم اور ان کے بھائی گاڑی لینے گئے ہیں۔ اہل خانہ میں خوشی کا ماحول ہے۔ Hashim of Pilibhit Won One Crore In Dream11

