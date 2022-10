جان پور:گوپالاپور شہری رہائشی حافظ عبدالرقیب ولد ذکی (چالیس سالہ) بروز سنیچر دوپہر قلیچ آباد موضع میں کسی شخص کی موت ہو گئی تھی اسی کی نماز جنازہ پڑھانے کے لئے گئے ہوئے تھے۔Hafeez Drowned In Gumti River In Jaunpur In Uttar Ppradesh

واپس لوٹتے وقت قلیچ آباد سے اس طرف واپس آنے کے لئے پریم راج پور دونوں گھاٹوں کے وسط چلنے والی تار کے سہارے کشتی پر سائیکل لیکر سوار ہو گئے جب وہ پریم راج پور گھاٹ کے قریب پہنچ رہے تھے ۔

اسی وقت تار کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے کشتی غیر متوازن ہو گئی اور وہ پانی میں گر گئے جب یہ خبر اہل خانہ کو موصول ہوئی تو اہل خانہ میں بے چینی پھیل گئی حالانکہ اطلاع پر پرانی بازار چوکی انچارج آفتاب عالم ساتھی جوانوں کو لیکر گھاٹ پر پہنچ گئے۔غوطہ خوروں کی مدد سے تلاش کرنے کی کوشش کی جارہی ہے لیکن اب تک کوئی سراغ نہیں ملا ہے ۔Hafeez Drowned In Gumti River In Jaunpur In Uttar Ppradesh