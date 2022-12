مرادآباد:اتر پردیش کے مراد آباد ضلع کے سرسید نگر میں سرسید ایسوسی ایشن سوشل ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے مفت طبی جانچ کیمپ کا انعقاد کیا گیا جس میں کثیرتعداد میں اسکولی بچوں نے شرکت کی ۔Free Medical Health Check Up Camp For Students In Moradabad Uttar Pradesh

مفت طبئ جانچ کیمپ میں ماہر ڈاکٹروں پر مشتمل ایک ٹیم نے مختلف اسکولوں کے تقریبا 300 بچوں کی آنکھوں کی جانچ کی۔بچوں کے درمیان مفت ادویات بھی تقسیم کی گئی۔

سرسید ایسوسی ایشن سوشل ویلفیئر سوسائٹی کی منیجر ایڈوکیٹ سلمیٰ نے نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہاکہ آج ہمارے ادارے کی جانب سے مفت ہیلتھ چیک اپ کیمپ کا انعقاد کیا گیا ہے، اس کیمپ میں بچوں کی آنکھوں کا معائنہ اور صحت کا معائنہ کیا گیا۔

انہوں نے کہاکہ اسکولی بچوں کے ساتھ ساتھ مقامی باشندوں نے اپنی صحت کی جانچ کرائی۔مریضوں میں مفت ادویات بھی تقسیم کی گئیں۔Free Medical Health Check Up Camp For Students In Moradabad Uttar Pradesh