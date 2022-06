رامپور: ریاست اترپردیش کے ضلع رامپور میں واقع گورنمنٹ خورشید گرلز انٹر کالج میں طالبات کے لیے ہاسٹل کا قیام کیا گیا ہے۔ جہاں طالبات تعلیم کی بہتر سہولیات حاصل کرنے لیے ہاسٹل میں رہ سکیں گی۔ تعلیمی نظام کو بہتر بنانے والے اس اقدام سے نصف آبادی کی ترجمانی کرنے والی طالبات کی تعلیم میں آ رہی دشواریاں اب دور ہوں گی۔ طالبات اب ہاسٹل میں رہ کر آئندہ کی تعلیم بغیر کسی دشواری کے جاری رکھ سکیں گی۔ Free hostel for female students in Government Khurshid Inter College Rampur

خورشید انٹر کالج کی پرنسپل ڈاکٹر سنگیتا گپتا نے بتایا کہ 'لڑکیوں کو تعلیم کے میدان میں مضبوط بنانے کی سمت میں خورشید انٹر کالج میں ہاسٹل کی سہولت دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ 'ہاسٹل نہیں ہونے کی وجہ سے دور دراز سے آنے والی معاشی طور پر طالبات کو دشواریاں پیش آتی تھیں یا وہ اپنی تعلیم درمیان میں ہی منقطع کر دیتی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ 'یہاں طالبات کو بالکل مفت میں ہاسٹل کی سہولت دی جائے گی۔'

پرنسپل ڈاکٹر سنگیتا گپتا نے بتایا کہ '3 جون کو لڑکیوں کے سرپرستوں کے ساتھ میٹنگ کرکے ہاسٹل کے لیے درخواست کا عمل شروع کیا جائے گا۔ رامپور کے کسی سرکاری اسکول میں یہ پہلا ہاسٹل ہوگا جبکہ رامپور میں واقع دینی تعلیم کا اہم مرکز جامعۃ الصالحات میں گذشتہ 50 برسوں سے ہاسٹل موجود ہے جہاں مقامی لڑکیوں کے ساتھ ہی ملک کے دور دراز کے خطوں کی لڑکیاں بڑی تعداد میں رہتی ہیں اور دینی تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔' Application process for hostel in Khurshid Inter College from June 3