نوئیڈا: مہنگے آئی فون سستے قیمتوں پر بیچنے کا لالچ دے کر لوگوں سے لاکھوں روپے کی دھوکہ دہی کرنے والے گروہ کے تین افراد کو اتر پردیش کی نوئیڈا پولیس نے گرفتار کیا ہے۔ پولیس نے ان کے پاس سے 4.5 لاکھ روپے نقد، 60 آئی فون اور ایک ڈسٹر کار برآمد کیا ہے۔

سستے آئی فون کے نام پر لاکھوں کی دھوکہ دہی

سینٹرل زون کے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر آف پولیس سعد میاں خان نے بتایا کہ راجیو کمار نامی شخص نے سیکٹر 63 تھانے میں رپورٹ درج کرائی تھی۔ رپورٹ کے مطابق کچھ لوگوں نے سستے داموں آئی فون بیچنے کے نام پر اس سے رابطہ کیا۔ انہوں نے ابتدائی مرحلے میں سستے ریٹ پر آئی فون دیا۔ بعد ازاں اسے آئی فون کے بجائے جعلی آئی فون بھیجا گیا۔ واقعہ کی رپورٹ درج کرنے کے بعد معاملے کی تحقیقات کر رہی سیکٹر 63 پولیس اسٹیشن نے ابھیشیک کمار، للت تیاگی اور رجنیش رنجن کو گرفتار کر لیا ہے۔

دیگر ملزمان کی تلاش جاری ہے:

انہوں نے بتایا کہ اس کے گینگ کے کچھ لوگ ابھی فرار ہیں، پولیس ان کی تلاش کر رہی ہے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر سعد میں خان نے کہا کہ پولیس نے ان کے پاس سے 4.5 لاکھ روپے نقد، 60 آئی فون اور ایک ڈسٹر کار برآمد کی ہے۔ گرفتار ملزمان نے دوران تفتیش پولیس کو بتایا کہ انہوں نے درجنوں افراد کو لاکھوں روپے کا جھانسہ دیا ہے۔ پولیس ان سے تفصیلی پوچھ گچھ کر رہی ہے۔