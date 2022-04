غازی آباد: دہلی سے ملحقہ غازی آباد میں 48 گھنٹوں کے دوران چار قتل کے معاملے سامنے آئے ہیں جس سے پولیس محمکہ میں افراتفری کا ماحول ہے۔ Four Murders in 48 hours in Ghaziabad

اطلاعات کے مطابق غازی آباد کے اندرا پورم تھانہ علاقہ میں دہلی کے ایک شخص کا شرپسندوں نے دھاردار ہتھیار سے گلا کاٹ کر قتل کر دیا جس کی لاش آج کنوانی گاؤں میں واقع پستہ روڈ کے قریب نالے کے کنارے جنگلوں سے برآمد ہوئی ہے، متوفی کی شناخت انکور کے طور پر ہوئی ہے۔ پولیس نے لاش کو قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے۔ اس معاملے کی تصدیق اندرا پورم کے سی او ابھے کمار مشرا نے کیا ہے۔ Four Murders in 48 hours in Ghaziabad

وہیں غازی آباد میں جمعرات کی رات کوشامبی تھانہ علاقے میں ایک 14 سالہ طالب علم کو پیٹ پیٹ کر قتل کر دیا گیا۔ جس کی لاش ایک پارک سے پولیس نے آج برآمد کیا ہے وہیں اس سے قبل میں گزشتہ رات کوی نگر تھانہ علاقے کے تحت واقع ویو سٹی میں دو لوگوں شرپسندوں نے گولی مار کر ہلاک کر دیا، ان دونوں واقعات کا انکشاف نہیں اب تک ہوسکا ہے فی الحال پولی معاملے کی تحقیقات کررہی ہے۔