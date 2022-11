میرٹھ :اترپردیش کے میرٹھ کا وی آئی پی علاقہ کہلانے والے سول لائنز میں ہرن کی نسل کے سامبر کے آنے سے ہلچل مچ گئی۔محکمہ جنگلات کے اہلکاروں کو اس پر قابو بڑی مشقت کا سامنا کرنا پڑا۔Forest Department Rescue Sambar Deer After Three Hour Struggle In Meerut In Uttar Pradesh

میرٹھ کے سول لائنز علاقے میں کمشنر آفس کے سامنے آج شام اچانک ہرنوں کی نسل کا سامبر سڑکوں پر بھاگتا ہوا نظر آیا۔ حالت یہ تھی کہ یہ سامبر بدحواسی کی حالت میں ادھر ادھر بھاگ رہا تھا جسے دیکھنے کے لئے لوگوں کی ایک بڑی بھیڑ لگ گئی۔ کافی دور تک ادھیر ادھر بھاگنے کے بعد سامبر ایک گھر میں داخل ہو گیا۔ مقامی باشندوں نے سامبر کو گھر سے نکالنے کی کوشش کی لیکن انہیں کامیابی نہیں ملی۔

محکمہ جنگلات کی ٹیم نے موقع پر پہنچ کر سامبر کو پکڑنے کی کارروائی شروع کی ۔ محکمہ جنگلات کے اہلکاروں کو اس پر قابو بڑی مشقت کا سامنا کرنا پڑا.

محکمہ جنگلات کے ڈیژنل ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ چونکہ میرٹھ کے آس پاس جنگل ہے اور ایسا لگتا ہے کہ سانبر بھی بھٹک کر شہری علاقے میں آیا گیا ہوگا ۔Forest Department Rescue Sambar Deer After Three Hour Struggle In Meerut In Uttar Pradesh