سلطان پور: اترپردیش کے ضلع سلطان پور کے موتی نگرپور تھانہ علاقے میں ہفتہ کو پیماپور کھجوری گاؤں سے کورے بھار کو جانے والی نہر میں نہاتے وقت پانچ لڑکیوں کی ڈوب کر موت ہوگئی۔

پولیس نے بتایا نے سلطانپور کے تھانہ جئے سنگھ پور کے پیما پور گاؤں سے گذرنے والی کورے بھار نہر میں پانچ لڑکیاں نہاتے وقت گہرے پانی میں ڈوب گئیں۔ ان کے ساتھ کی دیگر لڑکیوں نے بھاگ کر گاؤں والوں کو اس کی اطلاع دیں۔ گاؤں والوں کی مدد سے پولیس نے پانچوں لاشیں نکال لیں۔ ان میں سے ایک لڑکی ابھی تک لاپتہ ہے۔ پولیس گاؤں والوں کی مدد سے ایک لڑکی کو تلاش کر رہی ہے۔

ہلاک ہونے والوں کی شناخت آسیہ (15) بیٹی پنٹو، یاسمین (15) بیٹی منو، نازنین (14) بیٹی فیروز، انجان (13) بیٹی عثمان اور خوشی (13) بیٹی شمیم ​​ساکن پیما پور کھجوری کے طور پر ہوئی ہے۔ اس واقعہ کی اطلاع ملتے ہی سلطان پور ضلع مجسٹریٹ رویش گپتا اور پولیس سپرنٹنڈنٹ سومن ورما ٹیم فورس کے ساتھ موقع پر پہنچ گئے۔

