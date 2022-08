ریاست اتر پردیش کے ضلع اعظم گڑھ کے بردہ تھانہ علاقہ کے بھگوان پور نہر کے قریب ایک کار پل سے ٹکرا کر الٹ گئی۔ اس حادثے میں 5 افراد ہلاک ہو گئے جن میں ایک معصوم بھی شامل ہے۔ اس دوران ایک خاتون سمیت تین افراد شدید زخمی بھی ہو گئے۔ زخمیوں کو ضلع ہسپتال ریفر کر دیا گیا ہے۔ Five Died in road accident in Azamgarh

بردہ تھانہ علاقہ کے بھگوان پور نہر کے پاس اعظم گڑھ سے جونپور کی طرف جارہی ارٹیگا کار پل سے ٹکرا گئی۔ بتایا جا رہا ہے کہ کار میں دو خواتین، دو مرد سمیت 5 افراد سوار تھے۔ جس میں ایک ڈیڑھ سال کا بچہ بھی تھا۔ خاتون کی حالت تشویشناک ہے۔ پولیس کی شناخت سے معلوم ہوا کہ یہ گاڑی مہندر یادو کے نام کی ہے۔ Five Died in road accident Bhagwanpur

یہ بھی پڑھیں: Road Accident in Dholpur ٹریکٹر ٹرالی الٹ جانے سے تین افراد ہلاک

وہیں ایک بائک سوار بھی اس حادثے میں ہلاک ہو گیا۔ متوفی کی شناخت سشیل سروج ساکنہ جگدیش پور تھانہ بردہ کے طور پر ہوئی ہے۔ پولیس لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج کر کارروائی میں مصروف ہے۔ ساتھ ہی زخمیوں کو مقامی ہسپتال میں ابتدائی طبی امداد کے بعد ضلع اسپتال ریفر کردیا گیا۔ اس معاملے میں ضلع اسپتال کے ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ دو لوگوں کو ٹھیکما پرائمری ہیلتھ سینٹر سے ریفر کرکے ضلع اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ جس میں ایک خاتون کی موت ہو گئی۔ جبکہ ایک کی حالت تشویشناک ہے۔