نوئیڈا:ریاست اترپردیس کے نوئیڈا کے فیز 1 تھا نے کے انچارج کے مطابق یہاں کی سبزی منڈی کے کچھ سبزی فروشوں نے تھانے میں شکایت درج کرائی تھی کہ آشے پوروال نامی شخص ان سے پیسے وصول کرتا ہے۔ آشے پوروال خود کو صحافی کہتا ہے اور خبریں چلانے کے نام پر پیسے کا مطالبہ کرتا ہے۔Fake Journalist Arrested On Charge Of Receiving Money In Noida Uttar Pradesh

ملزم پہلے سبزی فروخت کرتا تھا:

پیسہ وصولی کے الزام میں فرضی صحافی گرفتار

تھانے کے انچارج نے بتایا کہ شکایت کی بنیاد پر پولیس نے رپورٹ درج کی ہے۔ جس کے بعد پولس نے آشے پوروال کو گرفتار کر لیا۔ پولس کی جانچ سے پتہ چلا ہے کہ اشے پوروال اس وقت نوئیڈا کی کھوڈا کالونی میں رہتا ہے۔ وہ بنیادی طور پر ضلع اٹاوہ کا رہنے والا ہے۔

دوسری طرف کچھ سبزی فروشوں کا کہنا ہے کہ پہلے آشے پوروال اسی بازار میں سبزی فروخت کرتے تھے لیکن بعد میں صحافی بن کر ہم سے بھتہ لینا شروع کر دیا۔Fake Journalist Arrested On Charge Of Receiving Money In Noida Uttar Pradesh