لکھنؤ: ای ٹی وی بھارت سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 'رمضان کے آخری جمعہ کو الوداع کی نماز ادا کی جاتی ہے اور اس جمعہ کو کثیر تعداد میں مسلمان نماز ادا کرنے آتے ہیں۔ اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ رمضان کے جانے کا غم ہوتا ہے اور عید کے آنے کی خوشی ہوتی ہے۔ ایسے میں بڑی تعداد میں مسلمان جمعۃ الوداع کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 'جمعہ کے اہتمام کرنے کا ایک دوسرا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کے مابین اتحاد و اتفاق و بھائی چارے کو فروغ دینا اور اتحاد کا مظاہرہ کرنا ہے۔'

جمعۃ الوداع کی نماز پر لکھنؤ کے شاہی امام سے خاص بات چیت

شاہی امام مولانا فضل المنان نے کہا کہ 'مسلمان عام نماز اپنے محلے کی مسجد میں پڑھتا ہے تاہم جمعہ کی نماز وہ شہر کی بڑی مسجدوں کی جانب رُخ کرتا ہے جہاں پر کثیر تعداد میں مسلمانوں کی موجودگی ہوتی ہے اور اتحاد کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 'اتحاد کے مظاہرے کی سب سے بڑی مثال مکۃالمکرمہ میں خانہ کعبہ میں حج کے فرائض کو انجام دیتے وقت دیکھا جاسکتا ہے۔ اسی نقطۂ نظر کو برقرار رکھتے ہوئے جمعہ کے دن بھی یہ کہا گیا ہے کہ مسلمان شہر کی جامع مسجد کی جانب رخ کریں اور وہاں بڑی تعداد میں اتحاد کا مظاہرہ کریں۔'

لاوڈ اسپیکر اور سڑکوں پر نماز پڑھنے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ 'لاؤڈ اسپیکر متعدد مساجد سے ہٹائے گئے ہیں اور کچھ مساجد سے لاؤڈ اسپیکر کی آواز کم کی گئی ہے جو کہ عدالت عظمیٰ کی گائیڈ لائن ہے۔ یہ خوش آئند پہلو ہے کہ سبھی لوگ حکومت کی گائیڈ لائن پر عمل کررہے ہیں کوئی بھی خلاف ورزی نہیں کررہا ہے۔ مولانا فضل المنان نے کہا کہ 'اگر عوام کی تعداد زیادہ ہوتی ہے تو جمعۃ الوداع کے موقع پر عوام سڑکوں پر بھی نماز پڑھے گی جن کا انتظام و انصرام اور تحفظ پولیس انتظامیہ کرے گی۔ عوام سے بھی اپیل ہے کہ وہ پولیس انتظامیہ کی مدد کریں۔'