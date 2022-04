رامپور: عالمی وبا کورونا وائرس کے سبب دنیا بھر کے تعلیمی ادارے متاثر ہوئے تھے، متعدد ادارے تعلیمی اخراجات برداشت نہ کرنے کی وجہ سے بند ہو گئے، جب کہ ابھی بھی بیشتر تعلیمی ادارے اپنے آپ کو سنبھالنے کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ اس کے برعکس رامپور میں ایک ایسے تعلیمی ادارے کا قیام عمل میں آیا جہاں بچوں کو بیک وقت نصابی کتابوں کی تدریس کے ساتھ ہی کھیل کود پر توجہ دی جائے گی۔ رامپور شہر سے تقریباً 4 کلومیٹر دور واقع بگی گاؤں میں آئڈینٹٹی ایجوکیشنل اکیڈمی کا قیام عمل میں آیا ہے۔Establishment of School in View of Children's Sports Interests



اسکول کا قیام

اسکول کے افتتاحی تقریب کے موقع پر ضلع کے کھیل افسر نوین کمار کے ساتھ ہی ضلع کی علمی، ادبی اور مذہبی شخصیات نے شرکت کی۔ کھیل افسر نوین کمار نے فیتہ کاٹ کر افتتاح کیا، اس موقع پر کھیل کی دنیا سے وابستہ شخصیات نے بھی شرکت کی۔ معروف عالم دین مولانا محمد احمد قاسمی نے کہا کہ اسلام میں حصول تعلیم پر زور دیا گیا ہے۔

اسکول کے بانی محمد وقار جو رامپور کے بہترین اسپورٹس مین میں شمار ہوتے ہیں، ای ٹی وی بھارت سے بات چیت میں محمد وقار نے کہا کہ بچوں کی کھیل کے تئیں دلچسپی کے پیش نظر ہی آئڈینٹٹی ایجوکیشنل اکیڈمی کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔

انہوں نے مزید کہا کہ عام طور پر جو بھی اسکول ہوتے ہیں اس میں صرف نصابی کتابوں پر ہی دی جاتی ہے لیکن ہمارا یہ اسکول اس سے مختلف ہے ، انہوں نے کہا کہ ہر بچے کی اپنی الگ صلاحیتیں ہوتی ہیں، ضروری نہیں کہ وہ تعلیم کے میدان میں ہی نمایاں ہوسکیں، وہ کھیل کے میدان کا شہسوار بھی ہوسکتا ہے، لہٰذا اسی مقصد کے پیش نظر اس اسکول کا قیام عمل میں آیا ہے۔