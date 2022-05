لکھنؤ: شدید گرمی کے درمیان کوئلے کی کمی اور کچھ بجلی گھروں میں تکنیکی مسائل کی وجہ سے بجلی بحران کا شکار اترپردیش میں وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے افسران کو ہدایت دی ہے کہ عید اور دیگر تیوہاروں میں وافر مقدار میں بجلی کی فراہمی کو یقینی بنائیں۔ یوگی نے اتوار کو اعلی سطح کی ٹیم 09 کی میٹنگ میں کہا کہ اکشے ترتیا، پرشورام جینتی اور عید کے موقع پر غیر منقطع بجلی فراہمی کو یقینی بنائیں۔ غیر ضروری طور سے بجلی نہ کاٹی جائے۔ مذہبی مقامات کے آس پاس صفائی، شفاف پینے کے پانی وگیرہ کے انتظامات کئے جائیں۔لوگوں کی سہولیات کا دھیان رکھیں۔ Yogi Adityanath on power supply on Eid



انہوں نے بتایا کہ گزشتہ روز دہلی کے اپنے دورے کے دوران انہوں نے مرکزی وزیر داخلہ، وزیر توانائی اور وزیر ریلوے کے ساتھ بجلی کی فراہمی کے حوالے سے مثبت بات چیت کی۔ تینوں نے مکمل تعاون کا یقین دلایا ہے۔ کوئلے کی نقل و حمل کے لیے ریلوے ہمیں اضافی ریک دینے جارہا ہے تو مرکزی حکومت سے اضافی بجلی بھی حاصل کی جائے گی۔ روسٹر کے مطابق بلاتعطل بجلی کی فراہمی کے لیے مناسب انتظامات کیے جائیں۔ اس وقت صورتحال نارمل ہے اور روسٹر کے مطابق بجلی کی فراہمی کو یقینی بنائیں۔



وزیراعلیٰ نے کہا کہ ہر صورت اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ کسی ایک صارف کو بجلی کا غلط بل نہ آئے اور سب کو بل وقت پر ملے۔ اوور بلنگ یا لیٹ بلنگ نہ صرف صارف کو پریشان کرتی ہے بلکہ سسٹم کو بھی مایوس کرتی ہے اور وہ بل ادا کرنے میں دلچسپی نہیں دکھاتا۔ ایسی صورتحال میں اس بات کو یقینی بنائیں کہ بل وقت پر دیا جائے اور صحیح بل دیا جائے۔ اس کے لیے ٹھوس ایکشن پلان کی ضرورت ہے۔ Ensure uninterrupted power supply on Eid Says Yogi Adityanath



انہوں نے کہا کہ بجلی کی فراہمی جاری رکھنے کے لیے بل ادا کرنا ضروری ہے۔ بجلی استعمال کرنے والے ہر صارف کی ذمہ داری ہے کہ وہ بروقت بجلی کا بل ادا کرے۔ محکمہ توانائی / بجلی کارپوریشنوں کو بلوں کی وقتی وصولی کے لیے ٹھوس کوششیں کرنی ہوں گی۔ مسلسل رابطہ کریں، نادہندگان سے رابطہ کریں۔ وقت پر بل بھیجیں، بل درست کریں۔ جمع کرنے کے نظام میں بہتری کی ضرورت ہے۔



(یو این آئی)